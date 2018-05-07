"Жиголо-2" в Верховной Раде (фоторепортаж)

Разобравшись вчера с президентскими выборами, регионалы решили отвлечься от политики. Далеко не ходили и устроили "кинозал" прямо в сессионном зале, выбрав фильм старый, но с пикантными сценами...
Разобравшись вчера с президентскими выборами , регионалы решили отвлечься от политики. Далеко не ходили и устроили "кинозал" прямо в сессионном зале. Благо, техсредства (то есть ноутбук) - при себе. Станислав Скубашевский, Николай Демянко выбрали фильм старый (вышел в прокат в 2005 году), но с пикантными сценами - "Жиголо-2".
Вот кот приближается к гениталиям героя...
Вот уже кусает...
И о фотографах забыли, а те не дремлют...
Тут и народ подтянулся: смотрите-смотрите...
Голливудское кино под куполом ВР - вообще-то апофеоз депутатской то ли неосторожности, или безрассудства (хотя, думаем, репутация слуг народа от этого больше не пострадает - куда уже дальше?). Объективы фотокамер ловили нардепов и раньше, правда, за занятиями "цнотливішими", чем просмотр пикантного видео.
Депутат Кармазин "запал" на загоревший бюст?
У коммунистов интересы другие. На фото - депутат Самойлик
Сам Петр Симоненко иногда отвлекается не на деньги - ребенку своему не нарадуется
Акцизы на табак подняли - читают книгу о том, как бросить курить
Чтение прессы - самое популярное занятие депутатов в сессионном зале. И иногда прочитанное удивительным образом отражает суть происходящего вокруг...
Заглавие статьи "Кто больше всех врет украинцам?" заинтриговало депутата, но не нас с вами. Правда?