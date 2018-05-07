"Жиголо-2" в Верховной Раде (фоторепортаж)

Разобравшись вчера с президентскими выборами , регионалы решили отвлечься от политики. Далеко не ходили и устроили "кинозал" прямо в сессионном зале. Благо, техсредства (то есть ноутбук) - при себе. Станислав Скубашевский, Николай Демянко выбрали фильм старый (вышел в прокат в 2005 году), но с пикантными сценами - "Жиголо-2".

Голливудское кино под куполом ВР - вообще-то апофеоз депутатской то ли неосторожности, или безрассудства (хотя, думаем, репутация слуг народа от этого больше не пострадает - куда уже дальше?). Объективы фотокамер ловили нардепов и раньше, правда, за занятиями "цнотливішими", чем просмотр пикантного видео.

Заглавие статьи "Кто больше всех врет украинцам?" заинтриговало депутата, но не нас с вами. Правда?

Дарья Терещенко, фото УНИАН, Gazeta.ua