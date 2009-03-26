Одесса готова принять океанских акул

В Одесском зоопарке планируют открыть экспозицию с океанскими акулами в четырехтонном аквариуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор муниципального зоопарка Юрий КУЧЕРЕНКО, встретившись с журналистами на открытии после 2-летнего ремонта акватеррариума.

Он обратил внимание на то, что в минувшем году «закуплены новые аквариумы на 750 литров, созданы живые коралловые рифы, морские аквариумы, проведено специальное автономное питание, отлажены воздухообмен и электросистема жизнеобеспечения».

В планах руководства зоопарка - «открытие аквариума с небольшими океанскими акулами, для чего планируется приобрести двух океанских хищниц стоимостью по 2 тыс. долл. Специалисты завершают работу по установке акулятника и системы регенерации воды».

При этом, по словам Ю.КУЧЕРЕНКО, размер платы за вход в зоопарк останется прежним: детский билет - 3 гривны, взрослый - 5 гривен.

Сейчас акватерраруме зоопарка содержится около 500 видов разных рыб, 25 видов пресмыкающихся и земноводных.