В четверг над Киевом видели НЛО

Вы, конечно, не поверите, вы будете смеяться, но вчера вечером в небе над Киевом были замечены НЛО. Необычные вспышки озарили небо над Киево-Печерской лаврой в начале двенадцатого часа. Дальше происходило что-то невероятное.

– Было примерно двадцать три десять. Я стоял на улице Почайнинской и видел, как оранжевые точки появлялись из-за горы в темном небе. Они двигались со стороны Лавры, долетали до Владимирской горки, потом поворачивали к Днепру и следовали в сторону Троещины. Их было очень много, штук тридцать, они парили бесшумно. Я пошел за фотоаппаратом и заснял происходящее, – сказал в интервью УНИАН свидетель явления Кузьма Федченко.

– Объекты хорошо наблюдались из нашего офиса, – говорит Дмитрий Мартыненко, работник «Подол-Плаза». – Все это продолжалось минут десять-пятнадцать. Можно предположить, что объекты были довольно небольшие и летели на высоте метров двести-триста над землей. Один из этих огоньков долетел почти до самой Контрактовой площади, но прежде чем повернуть в сторону Днепра, застыл в небе и продолжил свое движение только после того, как к нему подлетело еще два огонька, и они в такой «компании» продолжили путь на Левый берег. Где-то в двадцать три пятнадцать все закончилось.

Дмитрий Цыпкин, администратор проекта "НЛО в Украине", узнав от нас о произошедшем, сказал, что ему лично ничего об этом не известно, но данный случай очень заинтересовал уфологов.

– Я уже связался с нашими экспертами в Киеве, Сумах, Виннице, Виннипеге (Канада) по этому поводу. Хочу сказать, что в подобных случаях мы в первую очередь предполагаем, что причиной произошедшего стали какие-то природные или атмосферные явления, а не вмешательство потусторонних сил. Можно было бы предположить, что проводились какое-то военные исследования.

Андрей Лысенко, начальник пресс-службы Министерства обороны Украины, сообщил, что созванивался по этому поводу со штабом ВВС.

– Там сказали, что вчера вечером у них никаких мероприятий в указанном районе не проводилось. Однако я лично неоднократно наблюдал при сильном тумане, какой был вчера, в том месте, о котором вы говорите, яркие лучи на небе. Они возникают, когда идет свет с «Ривер-Паласа».

Мы тоже часто видим в том районе лучи, о которых говорит Лысенко, однако сравните их с тем, что запечатлено на фотографии. Разница колоссальная. Словом, узнать природу вчерашних огоньков нам пока не удалось. Ясно только одно. Это были: 1) некие объекты, 2) летящие объекты, 3) неопознанные объекты. Короче говоря, НЛО.

Мы продолжаем держать руку на пульсе. Как только что-то выяснится, обязательно сообщим.

Антон Зикора, фото Кузьмы Федченко