8 Марта в Верховной Раде: Клюев для поцелуя выбрал Симоненко (фоторепортаж)

8 Марта в Верховной Раде: Клюев для поцелуя выбрал Симоненко (фоторепортаж)

18:06, 06 марта 2009
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Регионалы не поскупились на роскошные букеты роз... Для своих. Партнерш для поцелуев на всех не хватило, но мужчины не растерялись...

Сегодняшнее заседание ВР было пронизано духом праздника. Мы не о назначении Наливайченко председателем СБУ. Тем более, что БЮТ уже и передумал . Депутаты-мужчины приветствовали своих боевых подруг с 8 Марта...

С праздником!

Дарья Терещенко, фото Александра Косарева / УНИАН

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