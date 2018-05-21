8 Марта в Верховной Раде: Клюев для поцелуя выбрал Симоненко (фоторепортаж)
Регионалы не поскупились на роскошные букеты роз... Для своих. Партнерш для поцелуев на всех не хватило, но мужчины не растерялись...
Сегодняшнее заседание ВР было пронизано духом праздника. Мы не о назначении Наливайченко председателем СБУ. Тем более, что БЮТ уже и передумал . Депутаты-мужчины приветствовали своих боевых подруг с 8 Марта...
|Регионалы не поскупились на роскошные букеты роз
|Богословская "цвела и пахла"
|Боевой подруге Вячеслава Кириленко (НУ-НС) Ксении Ляпиной достался пока одина цветочек... Кризис?
|Анна Герман была великодушна...
|... она не стала ждать милости от мужчин и решила сама поздравить парламентских подруг с женским праздником
|Как трогательно!
|Хотя может быть еще трогательнее... Третий лишний?
|Гриценко разорился на "Брокард"...
|А БЮТ дал концерт: пародия на маски-шоу в исполнении депутата Олейника
С праздником!
Дарья Терещенко, фото Александра Косарева / УНИАН
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