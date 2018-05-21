8 Марта в Верховной Раде: Клюев для поцелуя выбрал Симоненко (фоторепортаж)

Сегодняшнее заседание ВР было пронизано духом праздника. Мы не о назначении Наливайченко председателем СБУ. Тем более, что БЮТ уже и передумал . Депутаты-мужчины приветствовали своих боевых подруг с 8 Марта...

С праздником!

Дарья Терещенко, фото Александра Косарева / УНИАН