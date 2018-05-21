Черновецкий: Соседи избегают меня, потому что ненавидят (фоторепортаж)

“Вот моя Оксана. Она похожа на Шевченко – потому что он наш родной отец...” “Как только мне приходит в голову какая-то идея, я записываю ее на магнитофон, и через минуту она поступает в мэрию...”

Леонид Михайлович вернулся из Израиля, и решил встретиться с прессой. Причем не в помещении Киевсовета. Журналистам велели собираться возле автобуса под КГГА...

– Едем к Леониду Михайловичу домой, – как бы шутя сказал руководитель пресс-службы.

Сперва не поверили. Но когда выехали за Киев и за окном замелькали “хатинки” украинских хозяев жизни, сомнений уже не было – едем в Кончу-Заспу.

Пройдя несколько колец охраны и оставив позади железные ворота, мы наконец попадаем в дом мэра. Прямо у входа – карета скорой помощи.

Журналистов запускают в гостиную. Просторная комната с колоннами и мраморным полом. Домашний кинотеатр с огромной «плазмой», четыре диванчика красной кожи и два таких же кресла. Диваны заинтересовали одну из журналисток.

– Они похожи на те, что в КГГА. Случайно, не на те же деньги покупались?

Здесь топчется и медперсонал. Но говорит с прессой неохотно. Дескать, у мэра какие-то проблемы... В детали не углубляются.

Наконец после 15 минут ожидания в сопровождении внуков в гостиной появляется “сам”. Благодарит журналистов, “решивших” его навестить.

– Несмотря на воспаление легких, я держу руку на пульсе всего, что происходит в Киеве, – патетически заявил Черновецкий. – Знаю абсолютно все. Напряженно работаю над проектом бюджета 2009 года. Врачи не разрешат ответить на многочисленные ваши вопросы, которые интересуют не только киевлян, но и всех украинцев. Но на часть я смогу ответить. А дальше приглашаю на чай с медом и домашними пирожками, покажу, как живу и работаю.

Внукам быстро надоедает роль в шоу “журналисты посещают больного дедушку”, и они куда-то исчезают.

Больше всего журналистов интересует реакция Черновецкого на вчерашнюю критику Президента, который назвал ситуацию в столице “театром абсурда”.

– Оставим оценки. Их дадут киевляне, с которыми я постоянно общаюсь, даже находясь на больничном. Я поражен тем, что Президент Украины как гарант Конституции, гарант прав всех украинцев разделяет мою идею о том, что из киевского бюджета было по-грабительски изъяты 8 миллиардов, и считаю, что сделает все возможное, чтобы вернули деньги простым людям, – рассказывает мэр.

Все разговоры о разных платных услугах в столице, о платных телефонных линиях градоначальник называет провокациями. И заверяет, что бюджет Киева будет принят согласно регламенту и это станет “хорошим примером для всей Украины”. Олесь Довгий, который стоит невдалеке, спрятавшись за журналистов, внимательно слушает своего шефа.

– Этот бюджет разработан для людей, а не для чиновников и политиканов... Надеюсь, завтра его поддерживают все сознательные депутаты Киеврады... Высшие должностные лица страны, в том числе народные депутаты постоянно хотят расправиться с неугодным народным мэром Киева. Конечно, это победа. Но не моя. А победа здравого смысла над политиканством.

Мэр быстро устает от общения с прессой, предлагает нам показать дом и угостить чаем с пирожками. В соседней столовой знакомит журналистов со своей тещей.

– Это моя теща Люся, или Ляля. Она меня очень любит, – сообщает он. – Не очень любит кота Яшку. Но ничего.

Зять обнимает тещу, и они оба позируют прессе – семейная идиллия. С другой стороны, Леонид Михайлович обнимает еще одну женщину.

– Это Тамара, она из Донецка, очень чуткая, добрая женщина, – объясняет мэр. – В последнее время она всегда со мной, как и Оксана. А где моя Оксана?

Появляется молодая женщина, которая оказывается учительницей Черновецкого по украинскому языку.

– Мы стараемся говорить на моем родном украинском языке, – рассказывает он и обращается к женщине. – Ну, я способный человек? Я научусь разговаривать?

– В изучении украинского языка вы на уровне 9-го класса, – резюмирует Оксана.

– Да... А когда ты пришла ко мне, на котором я уровне был?

– Первый класс.

– Думаю, был детский сад... Вот моя Оксана. Как же я ее люблю. Простая украинская женщина, из поселка Шевченко. Она и похожая на Шевченко. Потому что это наш родной отец...

Мэр рассказал, что у него работает немного людей, что он очень скромный человек и, кроме кефира и каши, вообще ничего не ест.

Журналисты пробуют свежевыпеченные пирожки с капустой и яблоками. “С мясом не делали, потому что пост”, – объясняет мэр.

Дальше нас ждет обзорная экскурсия по дому. Поднимаемся по лестнице (дом трехэтажный) и попадаем в комнату тещи. Хороший мебельный гарнитур, двуспальная кровать, иконы, свадебная фотокарточка внука Степана. Но Леонид Михайлович замечает, что мебель румынская, очень старая. Просто хорошо выглядит и обошлись ему в свое время недорого. И вообще отмечает, “мой дом практически ничего не стоит”.

– А кто ваши соседи? – интересуются журналисты у мэра.

– У меня 45 соток. Живу, как многие киевляне. Соседей не знаю, они меня избегают, ненавидят меня и моего кота Яшу.

Яшу так и не удалось увидеть. По словам мэра, хотя он и “порядочный парень”, но учитывая, что сейчас весна, загулял. Теперь мэр ждет приплод. Есть у него также четыре ежика и один хорек. Но их так же не удалось увидеть. Они спали, и мэр не захотел их будить.

Дальше он повел прессу в святая святых – свою комнату, которая совмещает кабинет и спальню.

– Это моя спальная. Я работаю круглосуточно, – рассказывает Черновецкий. – Это мой основной инструмент для работы – магнитофон.

Мэр садится за свой стол.

– Как только мне приходит в голову какая-то важная социальная идея, я записываю ее на магнитофон, и через минуту она поступает в мэрию, там ее распечатывают... Иногда я пишу.

Черновецкий рассказал и о своем распорядке дня. Каждое утро он бегает по 5-6 км, подтягивается, потому и находится в “прекрасной физической форме”. После душа - чашка кофе и каша или обезжиренный кефир.

В комнате мэра тоже большая «плазма». Оказывается, Черновецкий киноман. Вижу диски: “Индиана Джонс”, “6 дней 7 ночей”, “99 франков”. А собственно через прозрачный дисковод виден диск с надписью маркером: “Диск. Черновецкий. 4.03.2009. Студия.” Вероятно, своим творчеством мэр наслаждается.

Возле домашнего кинотеатра вешалка с деловыми костюмами. Их здесь 14. Из окна открывается прекрасный вид на какой-то искусственный водоем. Там и беседка, и еще какие-то здания. В комнате фотокарточки с изображением природы.

– Я очень люблю природу, потому и купил этот дом, – резюмирует он.

Вдруг извиняется и говорит:

– Врач считает, что пора заканчивать.

Черновецкий ложится в кровать. К нему сразу подбегают медики. Лимит времени на посещение мэра подходит к концу, журналистов под охраной выводят из дома.

Анна Ященко