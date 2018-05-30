Симоненко – не первый политик, покоривший сердце журналистки
"Мы познакомились во время избирательной кампании… Это знакомство переросло в глубинные отношения…" Медведчук, Гриценко, Костенко, Кинах, Марчук…С Днем Валентина
“Мы познакомились на эфире в 1994 году во время избирательной кампании… Это знакомство переросло в глубинные отношения…» Медведчук, Гриценко, Костенко, Кинах, Марчук… С Днем Валентина
Избрав новую спутницу жизни в лице молодой журналистки, Петр Симоненко тем самым вызвал бурную реакцию в обществе. Личная жизнь главного коммуниста страны стала притчей во языцех, начиная от обсуждений в политических кругах и СМИ до семейных разговоров на кухне. И напрасно. Петр Николаевич не стал первопроходцем. Не один семейный украинский политик делал свой выбор в пользу журналистки. Да разве только украинский? 35-й Президент США Джон Кеннеди и экс-канцлер Германии Герхард Шредер связывали себя семейными узами с представительницами мас-медиа.
Любимая телеведущая Медведчука
|Виктор Медведчук с Оксаной Марченко
Как позже признавалась в своих интервью Оксана, Медведчук “знал обо мне больше, чем я о нем”. А уже через три дня политик встречал новую возлюбленную у телецентра с букетом роз. С того дня и до сих пор на протяжении вот уже 10 лет Виктор Владимирович ежедневно дарит Оксане розы…
“Для меня это была всепоглощающая страсть с самого начала… Мне кажется, он взял меня тогда за руку – и все! Виктор, кстати, говорит то же самое. Было чувство, что по телу пробежал ток, вспыхнула молния”, – призналась она в одном из своих интервью.
Брак Медведчука и Марченко не был скоропалительным. Оксана тоже была скована семейными узами с бизнесменом Юрием Коржом, воспитывала сына Богдана. Но, по словам Оксаны, муж не стал противиться разводу, так как со временем им стало понятно, что “они с разных планет”. Жизнь в гражданском браке приелась, бракоразводные процессы закончились, и летом 2003 года в Форосской церкви они обвенчались. А уже в следующем году у супружеской четы родилась дочь Даша.
И не беда, что разница в возрасте 20 лет. Под прицелами фото- и видеокамер пара Медведчук–Марченко выглядит вполне счастливо. Оксана продолжает свою карьеру телеведущей, правда, периодически мигрируя с канала на канал. Виктор Медведчук в последнее время пребывал в тени политического Олимпа, но его амбиции не сошли на нет. И ни для кого не будет неожиданностью, если во время кризисных волнений в стране на политсцене снова возникнет бывший соратник Кучмы.
Юля Владимировна в жизни Гриценко
|Юлия Мостовая и Анатолий Гриценко
Со временем Анатолий Степанович стал приходить в редакцию к Мостовой со своими статьями. После смерти Разумкова они стали общаться чаще. Юлия Мостовая предложила Анатолию Степановичу перейти на работу в созданный Разумковым неправительственный аналитический центр, который он и возглавил.
“Когда я почувствовал, что полюбил Юлю, сразу же принял решение и ушел из семьи, еще не зная, будет ли взаимной моя любовь. Я считаю нечестным иметь отношения на стороне и при этом жить в браке как ни в чем не бывало”, – делился своими воспоминаниями Гриценко в одном из интервью.
В 2003 году они поженились.
“Обручились мы уже в зрелом возрасте, когда каждый состоялся как личность, потому, возможно, отношения у нас нестандартные. Ведь люди сначала влюбляются, а затем становятся друзьями, – пишет Анатолий Степанович в своей биографии от первого лица, размещенной на его персональном сайте. – Мы же сначала стали друзьями, единомышленниками, а уже впоследствии пришла любовь. Пишу эти сухие строки и чувствую какую-то неуместную скованность, потому что в действительности Юля для меня – Любовь, Друг, Вселенная! Во многом она открыла для меня самого себя. Если бы не Юля, то так бы и не узнал, что музыка может находить такой отзыв в душе, когда кажется, что каждая песня – о нас. Что первый снег можно вызывать чарами любви. Что можно целую ночь беседовать, а можно час молча смотреть на огонь, чувствуя мысли друг друга. Цветы стали другого цвета, нежность – другого измерения, взаимное доверие – безграничным, мелкое – неважным, главное – четким и ясным”.
Вот так поэтично стал выражаться экс-министр обороны, женившись на журналистке.
А музыке супруги на самом деле находят место в своем плотном графике. Недавно они присутствовали на презентации нового альбома Святослава Вакарчука. Да так аплодировали, что аж “руки себе поотбивали”.
У супругов родилась дочь Аня, и теперь они на двоих воспитывают четверо детей (Алексей и Светлана – дети Анатолия Степановича от первого брака, Глеб – сын Юлии Мостовой и Александра Разумкова).
Журналистка ведущего аналитического еженедельника в стране в одном из своих интервью рассказала, что в жизни получила все, что хотела. “Мне не многого в жизни хотелось. Я хотела попасть в Рим – и попала, хотела сына – родила его. Мне хотелось увидеть китов – я их увидела. Хотелось встретить человека, с которым смогу бесконечно говорить, и мне не будет неловко, когда буду молчать, – встретила”.
“В одном только мы с Юлей расходимся – не хочет она, чтобы я связывал свою жизнь с политикой, – отмечает супруг. – Настаивает, что никакой гибкий ум не выдержит конкуренции с гибкими позвоночниками. Но я упрям, поконкурируем”.
Романтическая любовь Костенко
|Ирина Перешило и Юрий Костенко
“Мы познакомились на эфире в 1994 году во время избирательной кампании. Я тогда воевал на мажоритарном округе против одного из первых олигархов Семена Юфы, который покупал голоса за счет гречки и медицинской аптечки. А “Свобода” делала репортаж по этому поводу”, – делится воспоминаниями с УНИАН Юрий Костенко.
Дальше все было в лучших традициях романтизма: цветы, серенады, романтичные путешествия. Приобщил Юрий Иванович Ирину и к своему увлечению – альпинизму. Костенко – мастер спорта по альпинизму, принимал участие в чемпионатах Украины и СССР, участвовал в спасательных работах в Спитаке (Армения), разрушенном землетрясением.
Венчались молодожены в глухом карпатском селе. Свидетелями были альпинисты.
С тех пор Ирина сопровождает Костенко во всех его поездках в горы.
“Это было очень интересное знакомство которое переросло в глубинные отношения, что позволяет нам сегодня быть очень счастливыми”, – резюмирует политик.
Служебный роман Кинаха
|Анатолий и Марина Кинах
Уже работая на журналистском поприще и будучи замужем, Марина Чаусова попала в офис Украинского союза промышленников и предпринимателей. Стала пресс-секретарем, а со временем и второй женой лидера УСПП Анатолия Кинаха. У супругов родилась дочь София. Но Анатолий Кириллович называет своими детьми и дочерей Марины от первого брака Зою и Наталью, которые уже и сами обзавелись первенцами.
Теперь Марина Кинах – настоящая светская львица. Она не пропускает ни одного показа мод и бывает почти на всех светских мероприятиях. Однажды, встретив ее на очередной церемонии, я спросила, почему ее не сопровождает Анатолий Кириллович. В ответ Марина сказала, что он остался дома с Софийкой, при его ритме жизни свои выходные политик старается посвятить семье и побыть с любимой дочкой.
Счастливый день Марчука
|Евгений Марчук и Лариса Ившина
С легкой руки Марчука в 1996 году была создана всеукраинская газета “День” во главе с Владимиром Рубаном. Но вскоре главным редактором издания стала любимая журналистка Марчука Ившина, которая руководит изданием и по сей день.
“Лариса – удивительная женщина, я ею постоянно восхищаюсь. Она умеет все, за что ни возьмется. Собственно, когда мы вдвоем, нам никто не нужен. Я с ней счастлив”, – делился Марчук своими чувствами в одном из интервью.
Супругов часто можно увидеть вместе. Марчук не пропускает традиционную фотовыставку “Дня”. А недавно пара засветилась на 75-летнем юбилее Леонида Кравчука.
Западная практика
Весной 1951 года на обеде у коллеги-журналиста молодая фоторепортер “Вашингтон таймс геральд” Жаклин Бувье познакомилась с конгрессменом из Массачусетса по имени… Джон Фицджеральд Кеннеди. Встреча стала судьбоносной. Их брак продлился десять лет. Жаклин Кеннеди, несмотря на второе замужество с греческим миллиардером Онассисом, и поныне остается самой известной первой леди США.
Со своей будущей женой тележурналисткой Марией Шрайвер, а по совместительству племянницей Джона Кеннеди, культурист и восходящая голливудская кинозвезда Арнольд Шварценеггер познакомился на теннисном турнире в 1977 году. Роман был небезоблачным. Но в 1986 году они наконец-то решили связать себя узами брака. Сейчас супруги воспитывают четверых детей, и семья губернатора Калифорнии Шварценеггера до сих пор считается в Голливуде образцом благополучия.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер был женат четыре раза. В четвертый раз его выбор пал на журналистку Дорис Кепф. А познакомились будущие супруги во время интервью...
Анна Ященко
Р.S. Поздравляем всех влюбленных, любящих и любимых с Днем Валентина.