Симоненко – не первый политик, покоривший сердце журналистки

“Мы познакомились на эфире в 1994 году во время избирательной кампании… Это знакомство переросло в глубинные отношения…» Медведчук, Гриценко, Костенко, Кинах, Марчук… С Днем Валентина

Избрав новую спутницу жизни в лице молодой журналистки, Петр Симоненко тем самым вызвал бурную реакцию в обществе. Личная жизнь главного коммуниста страны стала притчей во языцех, начиная от обсуждений в политических кругах и СМИ до семейных разговоров на кухне. И напрасно. Петр Николаевич не стал первопроходцем. Не один семейный украинский политик делал свой выбор в пользу журналистки. Да разве только украинский? 35-й Президент США Джон Кеннеди и экс-канцлер Германии Герхард Шредер связывали себя семейными узами с представительницами мас-медиа.

Любимая телеведущая Медведчука

Весна 1999 года в корне изменила жизнь Виктора Медведчука. В ту пору лидер социал-демократов объединенных пребывал во втором браке с Натальей Гаврилюк и воспитывал дочь Ирину. (Первой супругой Виктора Владимировича была его однокурсница Марина Лебедева, дочь известного киевского адвоката). Кто знает, сколько еще длился бы их семейный союз, если бы после окончания церемонии “Человек года” Виктор Владимирович на фуршете не встретился с известной тележурналисткой и ведущей того вечера Оксаной Марченко.

Как позже признавалась в своих интервью Оксана, Медведчук “знал обо мне больше, чем я о нем”. А уже через три дня политик встречал новую возлюбленную у телецентра с букетом роз. С того дня и до сих пор на протяжении вот уже 10 лет Виктор Владимирович ежедневно дарит Оксане розы…

“Для меня это была всепоглощающая страсть с самого начала… Мне кажется, он взял меня тогда за руку – и все! Виктор, кстати, говорит то же самое. Было чувство, что по телу пробежал ток, вспыхнула молния”, – призналась она в одном из своих интервью.

Брак Медведчука и Марченко не был скоропалительным. Оксана тоже была скована семейными узами с бизнесменом Юрием Коржом, воспитывала сына Богдана. Но, по словам Оксаны, муж не стал противиться разводу, так как со временем им стало понятно, что “они с разных планет”. Жизнь в гражданском браке приелась, бракоразводные процессы закончились, и летом 2003 года в Форосской церкви они обвенчались. А уже в следующем году у супружеской четы родилась дочь Даша.

И не беда, что разница в возрасте 20 лет. Под прицелами фото- и видеокамер пара Медведчук–Марченко выглядит вполне счастливо. Оксана продолжает свою карьеру телеведущей, правда, периодически мигрируя с канала на канал. Виктор Медведчук в последнее время пребывал в тени политического Олимпа, но его амбиции не сошли на нет. И ни для кого не будет неожиданностью, если во время кризисных волнений в стране на политсцене снова возникнет бывший соратник Кучмы.

Юля Владимировна в жизни Гриценко

Познакомились Гриценко и Мостовая во время интервью в 1997 году. Юлии Мостовой как раз нужен был военный эксперт для подготовки к интервью с тогдашним министром обороны Александром Кузьмуком. Ее супруг Александр Разумков посоветовал Гриценко.

Со временем Анатолий Степанович стал приходить в редакцию к Мостовой со своими статьями. После смерти Разумкова они стали общаться чаще. Юлия Мостовая предложила Анатолию Степановичу перейти на работу в созданный Разумковым неправительственный аналитический центр, который он и возглавил.

“Когда я почувствовал, что полюбил Юлю, сразу же принял решение и ушел из семьи, еще не зная, будет ли взаимной моя любовь. Я считаю нечестным иметь отношения на стороне и при этом жить в браке как ни в чем не бывало”, – делился своими воспоминаниями Гриценко в одном из интервью.

В 2003 году они поженились.

“Обручились мы уже в зрелом возрасте, когда каждый состоялся как личность, потому, возможно, отношения у нас нестандартные. Ведь люди сначала влюбляются, а затем становятся друзьями, – пишет Анатолий Степанович в своей биографии от первого лица, размещенной на его персональном сайте. – Мы же сначала стали друзьями, единомышленниками, а уже впоследствии пришла любовь. Пишу эти сухие строки и чувствую какую-то неуместную скованность, потому что в действительности Юля для меня – Любовь, Друг, Вселенная! Во многом она открыла для меня самого себя. Если бы не Юля, то так бы и не узнал, что музыка может находить такой отзыв в душе, когда кажется, что каждая песня – о нас. Что первый снег можно вызывать чарами любви. Что можно целую ночь беседовать, а можно час молча смотреть на огонь, чувствуя мысли друг друга. Цветы стали другого цвета, нежность – другого измерения, взаимное доверие – безграничным, мелкое – неважным, главное – четким и ясным”.

Вот так поэтично стал выражаться экс-министр обороны, женившись на журналистке.

А музыке супруги на самом деле находят место в своем плотном графике. Недавно они присутствовали на презентации нового альбома Святослава Вакарчука. Да так аплодировали, что аж “руки себе поотбивали”.

У супругов родилась дочь Аня, и теперь они на двоих воспитывают четверо детей (Алексей и Светлана – дети Анатолия Степановича от первого брака, Глеб – сын Юлии Мостовой и Александра Разумкова).

Журналистка ведущего аналитического еженедельника в стране в одном из своих интервью рассказала, что в жизни получила все, что хотела. “Мне не многого в жизни хотелось. Я хотела попасть в Рим – и попала, хотела сына – родила его. Мне хотелось увидеть китов – я их увидела. Хотелось встретить человека, с которым смогу бесконечно говорить, и мне не будет неловко, когда буду молчать, – встретила”.

“В одном только мы с Юлей расходимся – не хочет она, чтобы я связывал свою жизнь с политикой, – отмечает супруг. – Настаивает, что никакой гибкий ум не выдержит конкуренции с гибкими позвоночниками. Но я упрям, поконкурируем”.

Романтическая любовь Костенко

Лидер УНП Юрий Костенко тоже женат на журналистке. Его вторая супруга Ирина Перешило – корреспондент киевского бюро “Радио Свобода”. (Ранее она была замужем за журналистом Ростиславом Хотиным, работающим в настоящее время на Би-Би-Си).

“Мы познакомились на эфире в 1994 году во время избирательной кампании. Я тогда воевал на мажоритарном округе против одного из первых олигархов Семена Юфы, который покупал голоса за счет гречки и медицинской аптечки. А “Свобода” делала репортаж по этому поводу”, – делится воспоминаниями с УНИАН Юрий Костенко.

Дальше все было в лучших традициях романтизма: цветы, серенады, романтичные путешествия. Приобщил Юрий Иванович Ирину и к своему увлечению – альпинизму. Костенко – мастер спорта по альпинизму, принимал участие в чемпионатах Украины и СССР, участвовал в спасательных работах в Спитаке (Армения), разрушенном землетрясением.

Венчались молодожены в глухом карпатском селе. Свидетелями были альпинисты.

С тех пор Ирина сопровождает Костенко во всех его поездках в горы.

“Это было очень интересное знакомство которое переросло в глубинные отношения, что позволяет нам сегодня быть очень счастливыми”, – резюмирует политик.

Служебный роман Кинаха

Марина изначально не планировала связать свою судьбу с журналистикой. С красным дипломом окончила Киевский автомобильно-дорожный институт по специальности “Мосты и тоннели”. Со временем по совету коллеги, который время от времени прибегал к пробам пера, Марина стала писать для днепропетровской и львовской прессы, а затем и для киевской.

Уже работая на журналистском поприще и будучи замужем, Марина Чаусова попала в офис Украинского союза промышленников и предпринимателей. Стала пресс-секретарем, а со временем и второй женой лидера УСПП Анатолия Кинаха. У супругов родилась дочь София. Но Анатолий Кириллович называет своими детьми и дочерей Марины от первого брака Зою и Наталью, которые уже и сами обзавелись первенцами.

Теперь Марина Кинах – настоящая светская львица. Она не пропускает ни одного показа мод и бывает почти на всех светских мероприятиях. Однажды, встретив ее на очередной церемонии, я спросила, почему ее не сопровождает Анатолий Кириллович. В ответ Марина сказала, что он остался дома с Софийкой, при его ритме жизни свои выходные политик старается посвятить семье и побыть с любимой дочкой.

Счастливый день Марчука

Свой журналистский путь Лариса Ившина начала с газеты “Прапор комунізму”, после работала в “Киевских ведомостях”. А в 1995 году стала пресс-секретарем премьер-министра Евгения Марчука. Между журналисткой и политиком завязался классический служебный роман. Супруга Евгения Кирилловича, Лидия Ивановна, сцен устраивать не стала, к тому же сыновья Тарас и Вадим на тот момент уже выросли. Получив развод, Марчук пошел под венец с Ившиной.

С легкой руки Марчука в 1996 году была создана всеукраинская газета “День” во главе с Владимиром Рубаном. Но вскоре главным редактором издания стала любимая журналистка Марчука Ившина, которая руководит изданием и по сей день.

“Лариса – удивительная женщина, я ею постоянно восхищаюсь. Она умеет все, за что ни возьмется. Собственно, когда мы вдвоем, нам никто не нужен. Я с ней счастлив”, – делился Марчук своими чувствами в одном из интервью.

Супругов часто можно увидеть вместе. Марчук не пропускает традиционную фотовыставку “Дня”. А недавно пара засветилась на 75-летнем юбилее Леонида Кравчука.

Западная практика

Весной 1951 года на обеде у коллеги-журналиста молодая фоторепортер “Вашингтон таймс геральд” Жаклин Бувье познакомилась с конгрессменом из Массачусетса по имени… Джон Фицджеральд Кеннеди. Встреча стала судьбоносной. Их брак продлился десять лет. Жаклин Кеннеди, несмотря на второе замужество с греческим миллиардером Онассисом, и поныне остается самой известной первой леди США.

Со своей будущей женой тележурналисткой Марией Шрайвер, а по совместительству племянницей Джона Кеннеди, культурист и восходящая голливудская кинозвезда Арнольд Шварценеггер познакомился на теннисном турнире в 1977 году. Роман был небезоблачным. Но в 1986 году они наконец-то решили связать себя узами брака. Сейчас супруги воспитывают четверых детей, и семья губернатора Калифорнии Шварценеггера до сих пор считается в Голливуде образцом благополучия.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер был женат четыре раза. В четвертый раз его выбор пал на журналистку Дорис Кепф. А познакомились будущие супруги во время интервью...

Анна Ященко

Р.S. Поздравляем всех влюбленных, любящих и любимых с Днем Валентина.