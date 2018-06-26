Богдану Губскому жена подсунула свинью ... за 4,5 ”штуки” (фото)

Вчера опять собрались вместе люди и свиньи : звездные и богемные личности и глиняные расписные поросята - на аукционе “Pig Parade”. Очередная распродажа поросят, на которых стоят автографы звезд, собрала несколько десятков тысяч долларов, которые организатор аукциона, известная бизнес-леди и благотворительница Маргарита Сичкарь собирается передать детским домам.

В этот раз на подиуме было больше десятка звездных поросят, расписанных художниками по описанию их “хозяев” на тему “мечта детства”.

Роман Виктюк, например, рассказал, что в детстве хотел летать, причем вместо крыльев к рукам должны были быть привязаны веники, а старт он собирался взять со спины коровы. Вот и вышел поросенок-корова с маленьким Икаром-Виктюком на спине.

Асия Ахат мечтала стать балериной, следовательно поросенок вышел розовым в балетной юбочке. Остальных милых свинюшек расписывали Ольга Сумская, Дмитрий Гордон, сестры из “Алиби”, Ян Табачник с молодой женой Недельской, Маша Ефросинина, хоккеист Бабчук, художница Евгения Гапчинская, оперный певец Гришко, неоперный певец Гарик Кричевский, Яна Клочкова, Андрей Данилко, Тая Повалий, Олег Блохин, София Ротару, художница Оксана Мась.

Поросята явились в полном боевом составе, в отличие от их хозяев, из которых были только Гордон, Клочкова, “Алиби”, Ефросинина.

Потенциальным владельцам свиней-звезд, очевидно, этого было достаточно, и торговались азартно. Хоть и начинали скупо: за первый лот – “Ольгу Сумскую” – отдали всего 1000 долларов (стартовая цена - 500 дол). первым рубикон пересек футболист киевского “Динамо” Владислав Ващук, который выложил за “Виктюка” 2,5 тысяч. (“Это же нужно, так плохо играют (футболисты), а столько денег зарабатывают", – прокомментировал покупку ведущий Юрий Горбунов). Конечно, шутя, но Ващук реабилитировался, когда призвал активнее выкладывать деньги, которые пойдут детям-сиротам. И пошло...

Не обошлось без казуса. В какой-то момент ведущие внесли в зал живого поросенка, но он, хоть и маленький, поступил, как настоящая взрослая свинья, обгадив дорогой костюм...

Одним из самых дорогих поросят стал “Дмитрий Гордон”, которого приобрела жена бютовца и бизнесмена Богдана Губского Оксана. Супруги сидели за разными столами, лишь время от времени переговариваясь, похоже было на то, что они поссорились. И жена депутата решила подсунуть мужу свинью за 4,5 тысяч долларов...

Текст и фото Дмитрия Стаховского