Где зимой отдохнуть украинцу?

Как и где отдохнуть во время зимних каникул — над этим вопросом все чаще задумываются украинцы. Многим все планы «поломал» мировой экономический кризис и безумные прыжки «евро-долларов». Однако каникулы «на носу» и решать нужно уже сейчас. УНИАН предлагает ценовой обзор горнолыжного (и не только) отдыха в Карпатах по разные стороны границы.

Заграница становится не по карману, в основном из-за «прыжков» валюты

Если вы не сторонник экзотики, а желаете отдохнуть в тех же заснеженных горах, но с некоторой претензией на европейскость, то можно отправиться в Словакию, Венгрию, Чехию. Но при условии, что «шенгенка» в паспорте уже стоит, потому что если ее оформлять сейчас, то стоимость в 35 евро ударит по карману.

Если все-таки решили ехать в Европу, то следует учесть вот что. Самая популярная до сих пор для горнолыжного туриста по соотношению «цена-качество» Словакия в этом году подорожала на 15-25%, из-за этого катастрофически теряет туристов. «Я на днях вернулся из Словакии, и от многих владельцев турбаз услышал, что они плохо поступили, повысив цены. Австрия, например, которая всегда славилась горнолыжными базами классом на порядок выше, чем Словакия, сейчас цены не повысила, поэтому турист, перед которым встал выбор «где отдохнуть», понятно, предпочтет Австрию, а не Словакию», — рассказал УНИАН начальник отдела туризма и курортов Закарпатской ОГА Александр МАРЧЕНКО. По его словам, самое дешевое проживание сейчас в Словакии - от 10 евро в сутки на человека в частных усадьбах, и для среднего класса (по евромеркам) достигает 50 евро в гостиницах. Питание обойдется в 20-30 евро, дневной абонемент на горнолыжные подъемники — 10-40 евро.

Заведующий кафедрой туризма Ужгородского нацуниверситета Федор ШАНДОР говорит, что в этом году Верхние и Нижние Татры практически потеряли украинского и российского туриста. Последних потому, что россиянам выгоднее ехать в Австрию — там при одинаковой со Словакией цене сервис лучший.

Украинцы же не поедут в Словацкую республику по нескольким причинам. Первая — дорожание евро. Если в прошлом году недельный отдых «среднего» уровня на горнолыжной базе в Татрах обходился человеку в сумму от 200-300 евро, и это было вполне приемлемо, то сейчас та же сумма в эквиваленте на украинскую валюту - «космическая». «Самый дешевый вариант, который мы теперь можем предложить: 6-7-дневной отдых в самом простом пансионате в Ждиаре в Высоких Татрах с 2-разовым питанием, обойдется одному в 280-300 евро», - рассказывает замдиректора турагентства «Камелия Тур» Эдита ТОВТ.

Существенный «минус» для Европы — очереди на границах: если «наши» пропускают туриста за 15-20 минут, то «чужие» могут продержать на границе и до 8 часов!

А вот в Венгрии отдых привлекательнее в ценовом отношении, чем в Словакии. Эта страна привлекает любителей покоя, дегустации вин и прогулок по старинным улицам городов и местечек. «В Венгрии сейчас «не сезон», потому отдых обойдется украинскому туристу сравнительно недорого, — замечает Э.ТОВТ». Дело в том, что эта страна славится термальными бассейнами, поэтому велик спрос на отдых летом. Но и сейчас можно неплохо «расслабиться». Например, украинцев привлекает сравнительно недорогой туристический комплекс близ украинско-венгерской границы в городе Ниредьгаза — «Шоштофюрдо». Здесь на базе лечебного термального источника работает закрытый бассейн, разноплановые сауны, детская площадка, аквапарк и тому подобное. Все это стоит от 2-2,5 и до 4 тысяч форинтов с человека в сутки, или же от 60 (70-80 гривен в зависимости от курса форинта) гривен и выше. К этому стоит добавить крупнейший в Европе зоопарк, который расположен рядом с «Шоштофюрдо» (от 36 гривен с взрослого), - и семейный отдых, особенно с детьми, высшего класса - обеспечен.

«Мы продаем привлекательные туры в город Хайдусобосло — 7 дней для двух обойдутся в 400 евро (проживание, завтрак, шведский стол, спа-сауны, термальные купальни, аромакамеры и так далее). Или же отдых в комплексе «Хевиз», который расположен на базе открытого термального озера, будет стоить двоим на неделю от 500 евро», — говорит Эдита ТОВТ.

По ее словам, привлекательны для зимнего отдыха автобусные туры в Венгрию. В сумму от 160 евро с человека обойдется 4-5-дневный тур по городам Токай, Будапешт, посещение бывшей столицы Венгрии Вышеграда и Сентендре (музей марципанов). Аналогичный тур с днем на посещение Вены обойдется в 200-220 евро.

Туроператоры отмечают, что любимая многими для отдыха Чехия в этом году не подорожала. По словам генерального директора ОАО ГТК «Интурист-Закарпатье» Александра ДОКТОРА, стоимость как была определена в евро, так и осталась, другое дело, что для украинцев она выросла из-за прыжков валюты. «В этом году «Пражский роман» обойдется в 330 евро (6 дней в Чехии), «Шесть прекрасных мгновений» (экскурсия в Венгрию, Польшу) — в 175 евро».

Собственно, в Польше горнолыжный отдых и встреча нового года (с 28 декабря по 3 января 2009) обойдется в 375 евро, следующие 7 дней дешевеют почти на четверть.

На заметку: все эти туры по указанной цене продаются в Закарпатье, в Киеве они могут стоить больше (столица свое «накручивает»). Приобрести же отдых можно и в Закарпатье, это обойдется подешевле, а координаты всех туроператоров – в сети Интернет.

Закарпатье зимнее — «два в одном»: и отдых, и оздоровление

Закарпатье зимнее — это, в первую очередь, горнолыжный отдых и оздоровительные курорты. Собственно, горнолыжные базы отдыха ждут снега, но официально зимний горнолыжный сезон уже стартовал. На одной из самых «крутых» закарпатских гор — Драгобрате — уже катаются, там лежит до полутора метров снега.

Всего в этом году Закарпатье предлагает 12 новых турбаз, 70 горнолыжных подъемников на разную высоту. Ценовой спектр проживания — от 45 грн. в сутки с одного человека в гостиницах низшего класса и заканчивая номерами «полулюкс» и «люкс» стоимостью в 300-500 гривен. Питание обойдется, в среднем, в сотню в сутки с человека, прокат горнолыжного снаряжения — в 60-80 гривен. Горнолыжные подъемники — от 3 и до 15-30 гривен за прокат до самых высоких гор.

Встреча Нового года в Закарпатье обойдется в 300-350 гривен и выше с человека в сутки плюс проживание. «Отдых в Закарпатье в этом году пользуется большой популярностью, у нас очень много заказов. Например, мы предлагаем новогоднюю программу (экскурсионно-лыжный тур) на Закарпатье. Так «Новогодняя метелица» (30.12.08 - 03.01.09) обойдется одному украинцу в 841 гривню, рождественскую программу «Рождество - время чудес!» (06.01.09 - 08.01.09) — в 735. И, отдаляясь от Нового года, праздники дешевеют — новогодняя программа к Старому Новому году «Старый Новый год» — 632 гривни», — рассказал А.ДОКТОР.

Что касается частных помещений Закарпатья, то в этом году за 100-150 гривен в сутки можно и пожить в хороших условиях, и питаться неплохо. Есть жилье и подешевле. Кстати, столько оно стоило на Прикарпатье — Львовщине, Ивано-Франковщине — в прошлом году, а теперь в этих областях эта цифра выросла до 180-200 грн., причем и этих предложений, как утверждают туроператоры, немного. Для сравнения: частные гостиницы на горнолыжных курортах Восточной Европы принимают туристов по 5-7-10 евро с человека в сутки.

Для людей, которые на отдыхе желают также подлечиться, в Карпатах созданы для этого все условия. Закарпатье славится своими бальнеологическими возможностями — минеральные и термальные воды с рядом показаний для лечения разных органов и систем. Нужно сказать, что нигде больше на территории бывшего СССР, кроме Закарпатья, нет такого количества источников уникальных вод. По химическому составу и лечебным свойствам они не уступают, а часто даже превосходят воды Кавказа, Польши и Франции. Учитывая это, ехать в Закарпатье во время зимних каникул вдвое выгодно: можно и отдыхать, и полечиться. Яркие примеры — санатории «Цветок горной Долины», «Солнечное Закарпатье», «Карпаты» и другие.

Отдых в Карпатах для… урбанистов

В этом году Закарпатье уже не делает акцент исключительно на горнолыжный отдых, все больше сил и инвестиций вкладывают бизнесмены в развитие туристической инфраструктуры и в больших городах. Тем более, здесь есть на что посмотреть — старинные деревянные церкви, уникальные музеи и замки, полуразрушенные крепости и уцелевшие после испытаний времени архитектурные шедевры. Мукачево встречает Мукачевским замком, Хуст покажет разрушенные врагом стены своей крепости, в которой, поговаривают, даже тамплиеры водились. Берегово согреет уникальными термальными купальнями и неповторимой венгерской кухней. Ужгород встречает старинными строениями, Ужгородским замком, самой длинной в Европе липовой аллеей, уютными кафе и ресторанами, где цены, - как раз кстати при финансовом кризисе — вкусно и сравнительно недорого.

Кроме того, собственно в Ужгороде только за последние два года открылись три дегустационных винных подвала. Из них самый популярный — «Шардоне», его владелец сам производит вина. На туристов в зале ожидает не только дегустация самых популярных закарпатских винных напитков, начиная от знаменитой «Троянды Закарпатья» и заканчивая последними «шедеврами», но и рассказ об истории виноделия в края, легенды, связанные с ним и так далее. Дегустация обойдется в сумму от 40-50 грн. и выше.

Кроме «Шардоне», стоит посетить самый оригинальный на сегодня и единственный такой комплекс отдыха в Ужгороде — етно-велнес гостиница «УнгварЪскій». Дегустационный подвал заведения предлагает дегустацию вин, карпатских наливок, карпатских сыров, жженки, закарпатского меда, — это, собственно говоря, лишь одна из многих изюминок комплекса (от 100 гривен и выше). «УнгварЪскій» построен буквально на источнике лечебной минеральной воды. Отдых на базе минеральных подземных вод — это и традиционная сауна в этническом стиле, и минеральные, жемчужные, хвойные и ароматические ванны. Для гурманов — дегустационная программа национальных бань: кельтской, дакийской, гуцульской, русской, хамам, карпатской, «УнгварЪская купель» (от 200 грн. час). А еще здесь — европейские SPA и закарпатская кухня. Проживание – от 250 грн. в сутки с человека и до 1000 грн. в самом престижном «Люксе».

Кстати, жить, например, в Ужгороде или Мукачево выгодно: цены сравнительно невысокие, но близко - горнолыжные подъемники, тем более, что транспортное соединение из этих городов во все направления обеспечено. Что каасется проживания, то стоимость — «на любой бумажник»: самое дешевое — от 45 гривен за «совок» в гостинице «Свитанок», средняя цена — 120-150 гривен в гостинице «Интурист-Закарпатье» и нескольких частных гостиницах поменьше, 250-500 и выше — «Дуэт», «Эдуард», «Ужгород»; еще больше из кармана украинца «потянут» гостиницы VIP-класса как-то четырехзвездный «Олд Континент» или «Прага».

Питание соответствующее: изысканная кухня в самых престижных ресторанах будет обходиться дороже всего, но можно питаться и за 30-50 гривен с человека в кафетериях наподобие хорошо известных киевских «Обедов по-домашнему» или чего-то подобного.

P.S. И еще важно: Карпаты, по официальным данным разных государственных структур, раскуплены на новогодне-рождественские праздники на 95-98%. Но это не значит, что вообще нельзя не найти ни одного уютного уголка. Этой зимой открыли свои двери для туристов многие частные усадьбы, занятые зеленым туризмом, значительное их количество особенно и не афишируют это, хотя услуги предоставляют вполне «нормальные». Руководитель туристически-информационного центра Закарпатья Александр КОВАЛЬ говорит, что в области несмотря на все попытки так и нет единого координационного центра, который бы обладал полной информацией о наличии свободных мест на турбазах, в санаториях и так далее. Поэтому говорить о стопроцентной заполненности не стоит. Так что, советует А.Коваль, если хотите поехать в Карпаты, не стоит бояться, что не найдете пристанища — оно есть всегда.

Наталья Петервари