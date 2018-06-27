У Януковича есть свои улица и площадь (фоторепортаж)

Армения почтила память жертв Спитакского землетрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года. В мероприятиях по этому случаю принял участие лидер Партии регионов Виктор Янукович.

Не многие украинские политики могут похвастаться тем, что будучи живыми и при добром здоровье, имеют и улицу, и площадь, где черным по белому вычеканены их имена. А Виктор Федорович может. Правда, и улица имени Януковича, и площадь имени Януковича - не в Украине, а в Армении.

И здесь нужна ретроспектива... 7 декабря 1988 года Армении произошло мощное землетрясение. За 30 секунд был уничтожен Спитак, разрушены Ленинакан (в настоящее время Гюмри), Кировакан (в настоящее время Ванадзор) и Степанаван. Всего в результате разрушительного землетрясения пострадали 21 город и 350 сел, из которых 58 были разрушены полностью. Погибли 25 тысяч людей.

Виктор Янукович тогда работал генеральным директором ВО ”Донбастрансремонт”. Под его руководством формировались отряды из Украины, которые работали на ликвидации последствий землетрясения.

Почему же тогда площадь и улица не "Украинская" или еще что-то в том же духе, а именная? Лидер регионалов по этому поводу скромно констатирует, что “благодарность армянского народа адресована не столько мне лично, сколько тем участникам ликвидации последствий землетрясения, которые работали в 1988 году в Спитаке”.

Кстати, плакаты на улице во время митинга “Спасибо Украине за сына Януковича” просто могли выдавить слезу. Когда людей спрашиваешь, кто такой В.Янукович, то кое-кто говорит, видимо, авансом, что Президент Украины, кое-кто также авансом или как дань прошлому называет премьер-министром Украины, а кое-кто его мэром называет, правда, не определившись с городом в Украине. Хотя многие знают, особенно среди старшего поколения, что он был среди тех, кто им помогал в те страшные времена.

Так почему все-таки Янукович? Все не так сложно. Армянская диаспора славится своим влиянием во всем мире, ее представители имеют серьезные позиции в политике и в бизнесе. Среди однопартийцев Януковича есть народный депутат Нвер Мхитарян, армянин по национальности, который довольно известен, в частности, в строительном бизнесе Украины. Потому вряд ли стоит сомневаться относительно его роли в этой истории.

Кстати, он тоже был среди членов украинской делегации. Прием для Януковича в Армении устроили достаточно приличный, поскольку он встречался и с нынешним президентом Республики Армения Сержем Саргсяном, и с предыдущим президентом Робертом Кочаряном, не говоря уже о региональных руководителях. В этот день встречи были и в городе Гюмри, и в Спитаке, и в Ереване.

Надежда Пришляк

Фото Андрея Мосиенко / пресс-служба Партии регионов / УНИАН