Конфликты вокруг политреформы
Эта неделя очень благоприятна для политической деятельности. Она удачна для принятия решений по экономическим вопросам, особенно тех, которые направлены на защиту национальных интересов. Астрологический прогноз для Украины и Ближнего Востока
Результаты прошлого прогноза
Цитата: «Аналогично прошлой неделе, в середине этой недели можно ожидать безрезультатных споров по процедурным вопросам».В это время была информация о нарушении процедур, связанных с политической реформой. Но эта ситуация вызвала лишь слабый информационный резонанс.
Цитата: «Во второй половине недели ожидается обострение ситуации в политике, связанное с уже существующими конфликтами. Скорее всего, оно затронет такие вопросы, как распределение должностей, экономики и формирования коалиции».В это время решался вопрос о должности министра внутренних дел. Ситуация была острой, получила резонанс. Было принято оптимальное решение, которое сняло напряжение. Кроме того, прозвучало заявление о временном приостановлении возмещения НДС, девальвации гривни, возобновлении льгот для свободных экономических зон.
Цитата: «Синтез всех астрологических факторов говорит о том, что сейчас нет неразрешимых проблем. На конфликтные вопросы всегда можно будет найти адекватные решения, способные их нейтрализовать».Действительно, сложные вопросы в политической жизни страны возникали на прошлой неделе, но на большинство из них быстро находились адекватные решения.
УкраинаВ целом эта неделя очень благоприятна для политической деятельности. Она удачна для принятия решений по экономическим вопросам, особенно тех, которые направлены на защиту национальных интересов. Таких ситуаций будет несколько, и все они достаточно сильные, перспективные, имеющие большое значение для будущего. Особенно благоприятный период в первой половине недели – с 14 по 16 августа
Что касается Украины, то на этой неделе процесс выработки важных экономических решений продолжится и станет более интенсивным. В первой половине недели ожидается благоприятная ситуация для таких решений, которая сгладит некоторые острые моменты. Но эта ситуация не достаточно сильная. Скорее всего, она просто снимет напряжение от принятия сложных решений в экономической сфере, которые начались на прошлой неделе.
Что касается политической реформы, то на этой неделе ожидаются конфликты или споры, которые будут носить, скорее, эмоциональный и бессистемный характер. В реальных ситуациях эти конфликты будут погашаться за счет прагматических решений. В итоге такие конфликты не создадут очень серьезных проблем.
Сейчас не очень активный период в политике. Но в конце августа – начале сентября можно ожидать сильных благоприятных событий национального масштаба. Скорее всего, они будут связаны с решением вопросов в сферах занятости, науки, и средств массовой информации. Эти события закладывались в марте – апреле 2006 года.
Ближний Восток
Пока что обстановка в целом остается сложная. На этой неделе у одной из сторон конфликта должны возникнуть серьезные материальные проблемы. Кроме того, на протяжении ближайших двух недель какие-то важные переговоры, которые подготавливались в конце июля – начале августа, окажутся неудачными. Сейчас трудно определить, для которой из сторон будут актуальны эти события.
Вадим Феофанов