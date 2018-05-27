Конфликты вокруг политреформы

Результаты прошлого прогноза

Цитата: «Аналогично прошлой неделе, в середине этой недели можно ожидать безрезультатных споров по процедурным вопросам». В это время была информация о нарушении процедур, связанных с политической реформой. Но эта ситуация вызвала лишь слабый информационный резонанс.

Цитата: «Во второй половине недели ожидается обострение ситуации в политике, связанное с уже существующими конфликтами. Скорее всего, оно затронет такие вопросы, как распределение должностей, экономики и формирования коалиции». В это время решался вопрос о должности министра внутренних дел. Ситуация была острой, получила резонанс. Было принято оптимальное решение, которое сняло напряжение. Кроме того, прозвучало заявление о временном приостановлении возмещения НДС, девальвации гривни, возобновлении льгот для свободных экономических зон.

Цитата: «Синтез всех астрологических факторов говорит о том, что сейчас нет неразрешимых проблем. На конфликтные вопросы всегда можно будет найти адекватные решения, способные их нейтрализовать». Действительно, сложные вопросы в политической жизни страны возникали на прошлой неделе, но на большинство из них быстро находились адекватные решения.

Украина В целом эта неделя очень благоприятна для политической деятельности. Она удачна для принятия решений по экономическим вопросам, особенно тех, которые направлены на защиту национальных интересов. Таких ситуаций будет несколько, и все они достаточно сильные, перспективные, имеющие большое значение для будущего. Особенно благоприятный период в первой половине недели – с 14 по 16 августа

Что касается Украины, то на этой неделе процесс выработки важных экономических решений продолжится и станет более интенсивным. В первой половине недели ожидается благоприятная ситуация для таких решений, которая сгладит некоторые острые моменты. Но эта ситуация не достаточно сильная. Скорее всего, она просто снимет напряжение от принятия сложных решений в экономической сфере, которые начались на прошлой неделе.

Что касается политической реформы, то на этой неделе ожидаются конфликты или споры, которые будут носить, скорее, эмоциональный и бессистемный характер. В реальных ситуациях эти конфликты будут погашаться за счет прагматических решений. В итоге такие конфликты не создадут очень серьезных проблем.

Сейчас не очень активный период в политике. Но в конце августа – начале сентября можно ожидать сильных благоприятных событий национального масштаба. Скорее всего, они будут связаны с решением вопросов в сферах занятости, науки, и средств массовой информации. Эти события закладывались в марте – апреле 2006 года.

Ближний Восток

Пока что обстановка в целом остается сложная. На этой неделе у одной из сторон конфликта должны возникнуть серьезные материальные проблемы. Кроме того, на протяжении ближайших двух недель какие-то важные переговоры, которые подготавливались в конце июля – начале августа, окажутся неудачными. Сейчас трудно определить, для которой из сторон будут актуальны эти события.

Вадим Феофанов