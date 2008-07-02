В Киеве к приезду Платини валят "Троицкий" (фото)

Демонтажный манипулятор разрушает недостроенный торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед НСК “Олимпийский” в Киеве.

Компания «Юджин» в письменном виде дала согласие на проведение этих работ еще 27 июня, не ожидая согласования в Кабмине. 12 июня Государственное управление делами дало согласиепередать киевской общине земельный участок возле Национального выставочного комплекса «Экспоцентр Украины», однако передача участка от общины компании "Юджин" требует дальнейшего согласования.

При этом 24 июня было решено отозватьу тайваньской компании Archasia Design Group право на реконструкцию стадиона Олимпийский, стоимость которой превысила 1,5 млрд. грн. И провести тендер между претендентами заново. Переизбрание победителя тендера инициировало Министерство по делам семьи, молодежи и спорта со ссылкой на протест прокуратуры. Archasia Design Group собирается защищать свои права в украинских и международных судебных инстанциях.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН