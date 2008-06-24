Тайванской компании не дадут реконструировать НСК «Олимпийский»

Тайванская компания Archasia Design Group Limited не будет реконструировать национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ.

По информации Р.КАРАНДЕЕВА, в Минсемьи поступил протест Генеральной прокуратуры с требованиями отменить решение жюри конкурса по определению лучшего проектного предложения по реконструкции НСК «Олимпийский» от 8 апреля 2008 г. в части допуска к участию в конкурсе и предоставлению возможности презентации проектного предложения тайванской компании Archasia Design Group Limited как противоречащее законодательству.

По словам заместителя министра, Генпрокуратура отмечает, что тайванская компания не предоставила необходимых документов, подтверждающих ее право на участие в реализации таких масштабных проектов, не предоставила жюри нотариально засвидетельствованные учредительные документы, а также доказательства о наличии опыта в реализации подобных проектов. Это свидетельствует о нарушении закона при проведении конкурса, невозможности компании обеспечить своевременную реализацию проектных работ и работ по реконструкции стадиона в Киеве, считают в ведомстве. Таким образом, Генпрокуратура требует отменить решение жюри в части признания компании Archasia Design Group Limited победителем конкурса и определить нового победителя в порядке, установленном законодательством.

Р.КАРАНДЕЕВ сообщил, что для определения компании, которая будет реконструировать НСК «Олимпийский», будет проводиться повторное голосование жюри, избранного для проведения конкурса по определению исполнителя работ по реконструкции отмеченного спорткомплекса.

Р.КАРАНДЕЕВ заметил, что уже состоялось заседание временной рабочей группы, на котором решено до 26 июня провести заседание жюри конкурса с целью реагирования на выявленные Генпрокуратурой нарушения и назначить дату проведения повторного голосования.

«В выполнение рекомендации временной рабочей группы мы планируем послезавтра созвать жюри, донести соответствующую информацию до его членов и провести повторное голосование. Эта процедура предусмотрена действующим законодательством, и она является легитимной», - сказал заместитель министра.

Он подчеркнул, что повторный конкурс проводить не будут.

Говоря о повторном голосовании жюри, Р.КАРАНДЕЕВ отметил, что рассматривается два варианта: первый – это голосование по проектам, предложенным на конкурс всеми компаниями, допущенными к участию в конкурсе; второе – проведение голосования лишь по трем лучшим проектам, которые были поданы на конкурс, за исключением проекта компании Archasia Design Group Limited. Он уточнил, что это проекты немецкой компании GMP, британской компании «Фостер и партнеры», а также канадской компании с украинским капиталом «Западная группа компаний «Украина».

Р.КАРАНДЕЕВ напомнил, что все эти компании имеют необходимые документы, подтверждающие их деятельность, а также отвечают требованиям конкурса, в частности, по выделенному правительством Украины объему финансирования реконструкции НСК «Олимпийский» в объеме 1,5 млрд. грн., также их проекты отвечают техническим требованиям.

В то же время Р.КАРАНДЕЕВ не считает фатальной двухмесячную задержку с проведением реконструкции НСК. «Мы надеемся, что двухмесячная задержка не будет фатальной. Мы видим, что на сегодня есть возможность избежать недоразумений со стороны УЕФА, приведя наши действия в соответствие с действующим законодательством Украины и согласно требованиям УЕФА к тем организациям и проектам, которые должны быть реализованы на принимающих стадионах», - сказал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта заявило о возможности срыва переговоров о реконструкции НСК “Олимпийский” по вине тайванской компании Аrсhasia Design Group, выигравшей соответствующий конкурс.

18 июня компания Аrсhasia Design Group заявила, что обвинение Минсемьи в несостоятельности компании реконструировать стадион является безосновательным.