Для финала Евро-2012 в Киеве будет строиться новый стадион?

Государственное управление делами дало согласие передать киевской общине земельный участок возле Национального выставочного комплекса «Экспоцентр Украины» для строительства нового стадиона к проведению финала Чемпионата Европы из футбола Евро-2012.

Об этом сообщила ТРК «Киев» со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

Будет сооружать новую спортивную арену, скорее всего, компания «Юджин», которой планируется передать указанный земельный участок вблизи Экспоцентра в обмен за снос недостройки перед НСК «Олимпийский».

«Земельный участок Государственное управление делами передает киевскому обществу. А затем мы должны решать вопрос, как передавать это «Юджину», потому что передача от Государственного управления делами киевской общине – это более-менее поняла процедура, а что касается передачи «Юджину», то, к величайшему сожалению, есть закон, который запрещает передавать земельные участки без аукциона», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Таким образом, еще должна быть определена процедура передачи земли. В то же время, в КГГА планируют, что на следующей неделе будет подписан соответствующий протокол между «Юджином», ДУС и столичной горгосадминистрацией.

Как сообщал УНИАН, для строительства нового стадиона в Киеве к Евро-2012 предусматривалось найти земельный участок площадью 35-40 га. Городской властью рассматривались два земельных участка с этой целью: одна – возле Экспоцентра за Ледовым стадионом, вторая - на территории Рембазы в Дарницком районе. Но последний земельный участок находится на балансе Министерства обороны, которое отказалось отдавать ее киевской общине.