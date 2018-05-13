Темнокожему пастору Аделадже стыдно за Украину и украинок

Вчерашняя пресс-конференция темнокожего пастора Сандея Аделаджи из церкви «Посольство божее» и других и желто- и белокожих отцов очень напоминала проповедь. Все они выступили против “первой украинской эротической мелодраммы”, которую со дня на день собираются запускать в прокат.

Старший пастор на пресс-конференцию пришел с большим количеством охраны: собственных пять охранников да еще столько же представителей спецподразделения «Ягуар». Как объяснил сам Аделаджа, он беспокоится за собственную безопасность, потому что в Украине, как известно, господствует расизм, ну и, конечно, чтобы в зале в него не бросали бананами.

– Здраствуйте коллеги, – обратился пастор к прессе. – Я говорю вам “коллеги”, потому что сам я тоже журналист по образованию, хотя по велению судьбы занимаюсь совсем другой журналистикой – пропагандой позитивных ценностей, проповедую евангелие Иисуса.

Как объяснили участники пресс-конференции, дело не только в эротических фильмах – это лишь хороший повод заклеймить антинравственность, которая господствует в украинском обществе.

– Мы сегодня собрали вас, потому что очень волнуемся за общественную мораль нашей страны (Украины. – Авт .), – сказал африканец украинцам. – Я как украинец по выбору, а не по рождению, могу сказать, что это меня тоже касается, потому что я отвечаю за тысячи людей, которые являются прихожанами нашей церкви.

Наверное, для большего эффекта пасторы привели на пресс-конференцию самих прихожан, которые все время поддакивали своему наставнику из края бананов и время от времени бросали фразы о моральном падении украинского общества.

Аделаджи сообщил, что много ездит за границу и часто ему становится стыдно за Украину, потому что она славится в мире только своими девушками-проститутками.

– Украину сегодня за рубежом воспринимают как поставщика проституток. Я представляюсь, что я из Украины, а меня спрашивают: «А как там ваши девушки?» Иностранцы садятся в самолет в пятницу и едут сюда, потому что здесь дешевый секс.

Мне же стало стыдно за себя, за нашу страну, за нашу власть, что какой-то, с позволения сказать, проповедник, который воспитывался известно в каких землях, берется поучать нас морали, да еще и утверждает, что ему за нас стыдно.

– Я уже не могу смотреть украинское телевидение, – признался он. – Создается впечатление, что страну кто-то специально отравляет. Женщины уже не выглядят достойно, они не такие, которых нужно уважать, они просто выглядят как товар, выставленный на показ.

Дальше из уст пастора звучала антиреклама какого-то там кино, которая выглядела в действительности как 100-процентная реклама, поэтому от нее я, конечно, воздержусь.

Аделаджа смаковал словеса «лесбиянки” и “гомосексуалисты» и, произнося их, аж причмокивал губами.

Конечно, ни один из участников конференции не смотрел того фильма, все их аргументы строились на высказываниях о нем других людей.

– Режиссер фильма Роберт Кромби, – демонстрировал удивительную осведомленность пастор, – говорит: “Мое кино об эросе”, – но это – безумие! Древнегреческие врачи даже ставили такой диагноз – “эрос”. А почему он свою Англию не травит этими эросами?

«Послы» поочередно (похоже, так предусматривалось “антирекламным” сценарием) называли фильм «грязью».

– Как бы эту грязь не представляли, она все равно остается грязью, – заявил один из белокожих пасторов. – В фильме делается акцент на грязном сексе, об этом говорит само название (пастор с отвращением выговорил название фильма. – Авт.). Поэтому ни о какой любви здесь речи не идет. Разве что о любви к греху, к извращению. Но одно дело смотреть, как собаки паруются на улице – это хотя бы бесплатно, – а здесь мне предлагают смотреть то же и за деньги (слышав это, Аделаджа залился хохотом. – Авт .). Моя оценка такова: дерьмо подано, садитесь, пожалуйста, жрать...

– Тем более на 8 Марта, – добавляет Аделаджа, – в день, когда женщины должны быть в почете, когда мужчины должны обнаружить к ним респект. У меня есть дочь и четверо сыновей, – добавил он. – И зачем мне эту грязь сливать в мой дом? Почему на меня ежедневно осуществляется террористическая атака?

Меня, признаться, тоже возмущает наше телевидение. Я его смотреть не могу преимущественно из-за засилья низкопробных российских сериалов, за вход которых в украинский телеэфир платятся огромные теневые деньги. Но причем здесь “украинская эротика”? Где ее нашли?

– Мы собрали 20 тысяч подписей на запрещение этого фильма, – пафосно и “антирекламно” (в действительности – совсем наоборот) заявил один из пасторов. – Мы обращаемся к Президенту Украины как к гаранту Конституции, чтобы он юридически прекратил загнивание общества. В нашей стране не будет никакого гомосексуализма и лесбиянства! На ноги поднимутся миллионы людей!

– Говорят, что лица, которые выступают против эротики, сами имеют проблемы с половой жизнью, – спросил кто-то из журналистов у преподобных. – Занимаетесь ли вы сексом, когда в последний раз это делали и по раз в неделю?

Ответил пастор по имени Павел Федоров:

– Хотя у меня пятеро детей, однако заверяю вас, в своей жизни я занимался сексом не пять раз. Именно нездоровый секс был одной из моих проблем, которую Бог помог мне решить. В свое время даже жена меня не удовлетворяла, приходилось прибегать еще к другим способам, чтобы каким-то образом справиться с теми страстями, которые во мне бурлили. Многие мужчины стесняются говорить о порнографии, о мастурбации, а мне Бог помог избавиться от этого, помог мне нормально заниматься сексом с женой. Секс в браке – нормально. Его бог создал, это бонус, приз за хорошее поведение.

В зале совершенно “случайно” оказался упоминавшийся режиссер Роберт Кромби, который попросил пасторов “не обижать его творчество”.

– Я пришел защитить свое кино, – сказал режиссер. – Эрос – это форма любви, и люди, которые хотя бы раз любили по-настоящему, понимают такую его форму. Вы не имеете права так осуждать мое творчество, так его карать, вы же даже не видели фильма.

– Вы используете творчество, чтобы развращать детей, – парировал кто-то из сектантов.

Тут-таки “случайно” оказались генпродюсер фильма Артур Новиков и директор Ялтинской киностудии, на которой снимался фильм, Олег Малишевский. Они праведно возмущались пасторскими оценками...

Старший посол приказал охране немедленно вывести их из зала. Журналисты, конечно, побежали за творцами фильма, оставив проповедников возмущаться в своем кругу.

Однако некоторые прихожане «Посольства божьего», которые, очевидно, ничего не знают о рекламной индустрии, выбежали вслед, выкрикивая:

– Скоро все мужчины станут гомосексуалистами, а женщины лесбиянками.

У меня не было сомнений, что вся эта театрализованная акция была хорошо спланирована и продумана заранее. Однако в комментарии УНИАН господин Малишевский заверил, что производители кино вроде бы действительно узнали о пресс-конференции случайно и решили, что “грех не воспользоваться такой возможностью еще раз о себе не напомнить”. Пообещал, что они собираются подавать в суд иск на пасторов, для этого вся “проповедь” была отснята на видео.

– У этих людей так много ненависти... – сказал английский режиссер. – Когда они говорят о лесбиянках и гомиках, то говорят о наших родственниках и друзьях. Так нельзя! Это разве по-христиански?

– Этот фильм абсолютно не пропагандирует ни лесбийских отношений, ни гомосексуальных, в нем речь идет только о любви – такой, как она есть, – пиарился перед журналистами господин Новиков. – Эту историю написала сама Сафо. Она считается одним из гениальных авторов любовной лирики.

Вскоре на улицу вышли пастыри, их еще раз пригласили в кино, пообещав прислать за ними машину, однако хранители морали заявили, что у них нет на это времени.

Акция, судя по всему, удалась.

Ксеня Лесив