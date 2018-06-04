Подвиг украинских танкистов

Вчера был в секторе "Б" Антитеррористической операции. Возил передачу от Фонда обороны Украины (helpua.info) - 23 тепловизора, 10 маскхалатов, чехлы на новые кевларовые каски в самую горячую точку АТО - под Иловайск, где уже шестые сутки кипит непрерывное сражение за город. Эти фотографии я сделал на передовом блокпосту Вооруженных сил Украины. Накануне боевая группа 3-го батальона Нацгвардии "Донбасс" вместе с танками 17-й танковой бригады (из Днепропетровской области), атаковала в самом городе несколько домов, занятых российскими наемниками. В этом бою подлинный героизм проявил танковый экипаж командира Т-64 в составе командира - младшего сержанта Сергея Исаева, солдата-наводчика Игоря Иванченко и механика-водителя солдата Евгения Мартынюка. Чтобы оценить. под каким огнем наши воины шли в атаку, можно рассмотреть, в каком состоянии Т-64 вышел из боя.

Бой в городе - это всегда ближние дистанции. Наши бойцы наступали на настоящую стену огня - по ним била минометная батарея, из каждого подвала и с каждой крыши стреляли гранатометы, пулеметы, снайперы. Город постоянно обстреливают гаубицы и реактивные системы залпового огня российских войск. Танкисты били по огневым точкам, штурмовой отряд "Донбасса" под прикрытием танка сумел отбить еще один дом. Большую часть того, чтобы могли получить наша пехота, принял на себя Т-64 сержанта Исаева. Пять попаданий реактивных противотанковых гранат, и сотни попаданий от пуль, в том числе крупнокалиберных снайперских винтовок. Враг понес большие потери, но подтянул резервы.

После очередного попадания в башню был выведен из строя досылатель танкового орудия. Сержант Исаев из боя не вышел - приказал Мартынюку помочь досыланию снарядов короткими рывками - танк делал рывок, тормозил, и энергия остановки помогала загонять снаряд в ствол. Они сделали еще несколько выстрелов. Еще одна граната попала в башню - командир и наводчик получили ранения. Еще одна граната - повреждена ходовая. Они продолжали стрельбу из пулемета. Затем пулемет был также выведен из строя. Парни перевязали друг друга, но танк из боя не вышел. Танкисты увидели, что под огнем противника лежат трое бойцов "Донбасса". Евгений Мартынюк вылез из танка, и помог побратимам из "Донбасса" положить раненых на корму боевой машины. Контратака российских наемников была отбита, и только тогда танк пошел в тыл. Все раненые были благополучно доставлены на базу. Единственный невредимый танкист Евгений Мартынюк передал медикам раненых товарищей, обхватил руками боевую машину и... заплакал. Сегодня солдат пересел за штурвал нового танка - я не смог увидеть героя - он выехал на новое боевое задание. Спасибо, Женя, спасибо...

Юрий БУТУСОВ