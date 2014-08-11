В Сумах создают срочную базу военнообязанных с особыми умениями и знаниями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом во время аппаратного совещания в горсовете сообщил военный комиссар Сумского городского объединенного военного комиссариата Юрий Полоус.

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"Мы создаем срочную базу военнообязанных, которые проходили службу в войсках специального назначения, в армейской авиации, аэромобильных войсках, в высокомобильных или, как сейчас называется, в десантных войсках", – заявил военком.

Как отметил Юрий Полоус, в военкомат уже обратился 56-летний сумчанин, который выразил желание стать на защиту родины. В настоящее время он проходит подготовку в учебном центре "Десна".

В то же время с призывом к военнообязанным, которые относятся к "элите" украинского войска, обратился военный комиссар Сумского областного военного комиссариата Владимир Бондаренко.

"Уважаемые военнослужащие запаса, которые проходили службу в воинских частях воздушно-десантных, аэромобильных войск, частях спецназначения и морской пехоты, просим вас записаться добровольцами в военных комиссариатах по месту жительства для последующего прохождения воинской службы в зоне АТО и на защите границ нашего государства", – отметил Владимир Бондаренко.