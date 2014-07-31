В зоне АТО группы разминирования обезвредили более 4 тыс. взрывоопасных предметов

Сегодня был разминирован мост в населенном пункте Возрождение, вблизи Артемовска, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Специалистам по разминированию приходится иметь дело с большим количеством оставленных террористами растяжек, мин и боеприпасов, которые не разорвались. За время проведения АТО они разминировали 45 объектов местной инфраструктуры. Специалисты Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения вооруженных сил нашли 372 взрывоопасных предмета.

Взрывоопасные предметы военнослужащие находят везде: в подвалах жилых домов, в зданиях местной власти, школах и детских садах. Террористы оставляют заминированными водные коллекторы и дороги, другие важные объекты.

По данным групп разминирования вооруженных сил, задействованных в АТО, за период их работы обнаружено и обезврежено 4028 взрывоопасных предметов.