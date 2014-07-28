Украина отбила у террористов семь из десяти телевышек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжается восстановление трансляции украинских телеканалов в освобожденных населенных пунктах», - отметил он.

Читайте такжеНа горе Карачун упала телебашня«С начала АТО из 10 захваченных террористами телевышек 7 уже контролируется Украиной. В частности, вчера в Лисичанске Луганской области восстановлена трансляция украинских телеканалов», - заявил Лысенко.