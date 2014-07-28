Украина отбила у террористов семь из десяти телевышек
13:56, 28 июля 2014Политика
0 0
Из 10 захваченных террористами в Донецкой и Луганской областях телевышек 7 уже контролируются Украиной.
Украина вернула контроль над семью вышками / vseprosto.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Продолжается восстановление трансляции украинских телеканалов в освобожденных населенных пунктах», - отметил он.
Читайте такжеНа горе Карачун упала телебашня«С начала АТО из 10 захваченных террористами телевышек 7 уже контролируется Украиной. В частности, вчера в Лисичанске Луганской области восстановлена трансляция украинских телеканалов», - заявил Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter