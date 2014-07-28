В Горловке боевики из установок «Град» хаотически обстреливают жилые кварталы, выдавая эти обстрелы за действия сил антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В Горловке остатки бандформирований из установок «Град» и минометов хаотически обстреливают жилые кварталы, в результате чего погибают мирные жители», - отметил он.

«Эти обстрелы террористы выдают за действия украинских военных. Однако провокации боевиков уже раскрыты местными активистами, которые оперативно сообщают представителям АТО о всех совершенных преступлениях и информируют их о намерениях бандитов», - подчеркнул Лысенко.