В Горловке боевики из установок "Град" хаотически обстреливают жилые кварталы
Обстрелы террористы выдают за действия украинских военных.
В Горловке боевики из установок «Град» хаотически обстреливают жилые кварталы, выдавая эти обстрелы за действия сил антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Горловке остатки бандформирований из установок «Град» и минометов хаотически обстреливают жилые кварталы, в результате чего погибают мирные жители», - отметил он.
«Эти обстрелы террористы выдают за действия украинских военных. Однако провокации боевиков уже раскрыты местными активистами, которые оперативно сообщают представителям АТО о всех совершенных преступлениях и информируют их о намерениях бандитов», - подчеркнул Лысенко.