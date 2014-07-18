Минобороны выразило соболезнования странам, граждане которых погибли в катастрофе Boeing-777

Петр Мехед передал послу Малайзии в Украине Чуа Теонг Бана ноту соболезнования в связи с катастрофой самолета Boing-777 авиакомпании «Малазийские авиалинии», на борту которого находилось более 300 пассажиров, среди которых женщины, дети, граждане многих стран мира, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Во время разговора заместитель министра обороны, руководитель аппарата осудил противоправные действия со стороны России относительно помощи террористам.

В свою очередь Чуа Теонг Бан выразил желание, чтобы Малайзия взяла непосредственное участие в расследовании обстоятельств катастрофы самолета Boing-777.

В посольстве Индонезии в Украине Петр Мехед вручил ноту соболезнования послу Ниник Кун Наръяти. Во время переговоров Ниник Кун Наръяти выразила готовность принять участие представителей страны в работе межгосударственной комиссии по расследованию авиакатастрофы. Во время посещения посольства Петр Мехед сделал запись в Книге скорби.

Сегодня же нота соболезнования от имени руководства Министерства обороны и вооруженных сил будет передана генеральному консулу Филиппин в Украине Валерию Коваленко.

Также ноты соболезнования были направлены посольствам Нидерландов, Австрии, других стран, граждане которых невинно стали жертвами пророссийских террористов в следствие поражения ими гражданского самолета Boing-777 в небе над Донбассом.