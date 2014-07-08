Террористы ведут "минную войну" с применением противопехотных мин - ВСУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Как сказано в сообщении, в связи с этим остро встала угроза жизни мирных жителей и обеспечению освобожденных районов всем необходимым.

"Минируя пути железнодорожных и автомобильных сообщений, террористы имеют целью нарушить поставки гуманитарных грузов, которые доставляют подразделения сил АТО для жителей освобожденных городов Донецкой и Луганской областей", - заявляют в Минобороны.

В армии сообщают, что отступая, террористы пытаются заминировать не только дорожные пути, но и объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения городов и сел, которые оказались в районе антитеррористической операции.

Читайте такжеСо Славянска вывезли два грузовика боеприпасов и взрывчатки времен Второй мировой войны - СНБОКроме того, террористы активно используют запрещенные международным законодательством противопехотные мины вопреки Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттава, 1997 г.).

При этом боевики минируют объекты абсолютно не обращая внимания на тот факт, что вероятной жертвой могут стать гражданские люди и даже дети.

Напомним, вчера, 6 июля, в Николаевке найдена 1 тонна тротила и боеприпасы. Также военными саперами обнаружены и обезврежены 3 противопехотных осколочных мины МОН-100 и 3 противотанковых мины.

29 июня, когда действовал объявленный Президентом Украины режим перемирия в зоне АТО, во время несения службы на блокпосту вблизи г. Амвросиевка, Донецкой области, в результате взрыва самодельного взрывного устройства (растяжки), установленного террористами, получили ранения трое военнослужащих-контрактников.

Читайте такжеНацгвардия захватила арсенал террористов: оружие российского производства30 июня, когда режим перемирия еще продолжался, группа одной из воинских частей выполняла задания по разведке вблизи пгт Пискуновка, Донецкой области, где на перекрестке грунтовых дорог было замечено противотанковую мину, которая оказались одновременно еще и приманкой. Во время остановки украинских военнослужащих террористы начали обстрел со стороны поля, засеянного подсолнечником, используя стрелковое оружие и гранатометы. В ответ террористы получили достойный отпор.

Вчера, 7 июля, примерно в 13.00 в районе населенного пункта Новобахмутовка террористы взорвали железнодорожный мост, проходящий над дорогой Славянск-Донецк-Мариуполь. В результате диверсии, пролеты моста рухнули на автодорожное полотно. В момент взрыва на железнодорожном пути находился грузовой поезд.

На днях в селе Трехизбенка, Славяносербского района, Луганской области, террористы взорвали стратегический мост через реку Северский Донец. Без продуктов остались тысячи людей.

Справка. Оттавская конвенция вводит полный запрет на производство, использование и накопление противопехотных мин. Однако многие государства (включая Россию и КНР) до сих пор не подписали ее.