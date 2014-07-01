В Украине запускается производство новых наборов сухих пищевых продуктов

Об этом сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения вооруженных сил (ВС) тыла ВС полковник Александр Андрух.

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"Сегодня изготовлено 130 тыс. повседневных наборов сухих продуктов и 1300 групповых наборов сухих продуктов (на 10 человек)", - рассказал Александр Андрух, добавив, что эти сухие пайки отличаются от предыдущих, срок годности которых составлял лишь 9 месяцев. "Срок годности разработанных новых сухих пайков - до 2 лет. В них существенно увеличена калорийность, которая теперь составляет 4232 ккал, что на 600-700 ккал больше, чем было в предыдущих. Также изменена упаковка, которая приспособлена к хранению в любых условиях и уже очень хорошо себя зарекомендовала при доставке авиационным способом", - добавил он.

По его словам, групповые наборы сухих продуктов имеют по 3939 ккал. В них расфасованные продукты для трехразового питания.

В состав групповых наборов сухих продуктов входят галеты из муки пшеничной первого сорта - 350 г, консервы мясные (мясо тушеное говядины высшего сорта) - 367,5 г, консервы мясные (паштеты печеночные) - 100 г, крупы разные (или макаронные изделия) в ассортименте 270 г, концентраты пищевые первых блюд в ассортименте (супы) - 36 г, консервы овощные закусочные - 120 г, сахар - 90 г, чай черный натуральный - 6 г, приправа овощная в ассортименте - 7 г).

Следует отметить, что в марте Министерством обороны в качестве благотворительной помощи получено от вооруженных сил стран-партнеров, а именно США, 300 тыс. наборов сухих продуктов. А несколько дней назад из Норвегии получено еще более 77,5 тыс. наборов сухих продуктов. Все они растаможены и на днях будут доставлены бойцам в зону АТО. " Министерством обороны налажено тесное сотрудничество с Министерством аграрной политики и продовольствия и получено 200 т воды питьевой бутилированной, которая выдана военнослужащим-участникам АТО", - добавил Александр Андрух.