Десантник из Москвы: Мне стыдно за озверевшую Россию

Мы познакомились с десантником Андреем (имя изменено) на передовой под Славянском на блокпосту 3-А ("Восьмерка"). Приличного возраста, родом с Донбасса, гражданин Украины, но уже много лет живет в Москве и занимается бизнесом. Для родных и близких он не на войне, а в рабочей командировке. Но в отличие от российских боевиков, приехал воевать на стороне Украины. "Я - русский еврей, родился в Украине. Сначала передавал деньги на Майдан. Собственными глазами видел, как Россия каждый день опускалась в пропасть. Украинская революция - это мог быть шанс и для России стать человечной. Но теперь уже трудно об этом говорить. Русский стал синонимом убийцы и фашиста. Мне стыдно. Все знакомые в Москве озверели, ненавидят братскую Украину, весь мир ненавидят. Сам я потомственный офицер. Бывал в горячих точках за рубежом. Решил приехать и помочь опытом и способностями. Что хочу сказать Украине? Вы на правильном пути, не сворачивайте". Об этом говорится в интервью в ЛІГАБізнесІнформ.

- Что самое сложное на войне? Расскажи какой-нибудь случай.

- Самое трудное - оставаться человеком. Мы были в патруле. Залегли в зеленку, попав под обстрел минометов осетин или кадыровцев. Их мы позже нашли и закатали в асфальт. Вместе с нами шли местные - девочка лет 18 и парень такого же возраста. Там получалось, что была одна дорога к поселку. Говорили с ними о том, какие красивые места вокруг Славянска. Обоих убило на месте. Когда зачищали минометный расчет, то нашли среди трупов одного тяжело раненого боевика. Хотели добить, но не стали. Опустился к нему и спросил: ты зачем детей убил, сволочь бородатая? А он только посмотрел на меня пустыми глазами и помер.

- Что ты чувствовал?

- Горечь и обиду, наверное. Трудно передать. Мне стыдно, что для России эти боевики - герои. Путин от них отказался. Командование от них отказалось. Выходит, вся Россия гордится наемными убийцами. А в том, что Россия испытывает гордость за войну в Украине, за аннексию Крыма, за Путина - не сомневайтесь. Абсолютно больное общество, помешанное на войне и агрессии. Когда-то были наука, космос, культура. Сейчас - только оружие.

Сама Москва давно уже не принадлежит русским. У меня бизнес, который позволяет говорить об этом. Каждый день мы видим кого угодно, кроме русских. Нет такой страны - Россия. Вернее, народа русского больше нет. Есть несколько анклавов, где живут русские. А в остальном - это просто бензозаправка, как кто-то правильно высказался. Большой рынок с идеологией войны.

- Как тебе воевать против российских наемников?

- Не испытываю никаких эмоций. Для меня это просто мясо, которое бросили сюда выполнять грязную работу. Я не хочу их убивать, но они пришли сюда и убивают моих друзей. Я люблю Украину. Не только потому, что я здесь родился. Для меня это родина славянства. Воевать против Украины - это все равно что на отца руку поднять.

- Почему Россия воюет против Украины?

- Я думаю, что они там в Кремле обосрались от страха. Украинский пример мог изменить Россию. Пустить Россию по совершенно другому пути. Но в какой-то момент они поняли, что Украину больше не контролируют. Я думаю, что в какой-то момент сам Путин поддержал Майдан. Для него это была хорошая возможность попытаться уничтожить Украину. Но ничего не вышло. И не выйдет. Хотя попытка была сильная, это надо признать. Создавать горячие точки Путин научился.

Украинцы - воины. Только слишком смелые. Это и хорошо, и плохо. Нужно учиться осторожности, чтобы вернуться домой не победителем, а живым победителем

- Против кого вы воюете в Донбассе?

- С самого начала было много местных идиотов с автоматами, которым внушили, что на них идет армия хунты. Теперь в основном российские наемники. Сколько их сюда привезли - не скажу, не знаю. Но после работы артиллерии и авиации зеленка кишит двухсотыми, которых никто не забирает и не хоронит. Сколько пацанов не вернется в Россию из "командировки"? Россия из Афганистана несколько лет гробы вывозила. Ну, вот история и повторяется.

- Как моральный дух?

- На высоте. Все парни очень серьезно подходят к делу. После расстрела в Волновахе больше никто не позволяет себе клевать носом на посту. Едет машина - машешь рукой. Не тормозит - очередь в лобовое стекло. Без вариантов. Мы здесь с оружием не для красоты. Если кто-то не понимает, что идет война против боевиков, то пора уже понять. Было и такое, что своих же солдат подстрелили - бойцы нарушили устав и в результате попали под обстрел. Получили ранения, но выжили, потому что стреляли не на поражение. Такие вот уроки войны.

- Много ли убитых среди своих?

- Каждый день кто-то погибает. Мы общаемся с бойцами из других частей. В основном погибают по неосмотрительности. Но и предугадать, куда упадет мина из миномета, нельзя. Боевики воевать умеют только издалека. В прямом столкновении российские наемники не идут ни в какое сравнение с нашими бойцами. Раньше у меня не было возможностей оценить украинцев в бою, хотя я мельком сталкивался с ними в Ираке. В Донбассе я понял, что украинцы - воины. Только слишком смелые. Это и хорошо, и плохо. Нужно учиться осторожности, чтобы вернуться домой не победителем, а живым победителем.

- Чего не хватает на войне?

- Всю экипировку и снаряжение я привез с собой. Правда, здесь такие условия, что необходимо носить местную ужасную форму. Украинской армии нужно что-то думать с нормальной формой, чтобы не промокала, не плавилась и была комфортной для солдата. Пришлось повозиться с документами, чтобы разрешили носить все свое. Если бы не мои пацаны, я бы, наверное, пожалел, что не пошел в Нацгвардию. Там с этим проще. И бриться не заставляют. А не хватает здесь в основном женщин. Ну, это известная история. Вернусь в Москву - устрою вечеринку.

Есть проблемы со снабжением. Например, некоторые носят затасканные берцы с дырками или бронежилеты устарелого класса. Это никуда не годится. Но с другой стороны, здесь все понимают, что страна никогда не готовилась к войне. Здесь все мужики, даже те, кто еще совсем молодой. Никто не ноет и не жалуется. Все друг друга поддерживают и стараются помочь, чем могут. Спасибо, конечно, еще волонтерам, которые все время привозят разные классные и полезные штуки. Без них было бы тяжело. Передайте им всем большое спасибо.

- Что ждет Украину и Россию?

- Ну а что ждет? Сейчас мы тут всех гостей перебьем и сразу наступит у вас тишина и мир. Пойдете в свою Европу. Заживете как прибалты и поляки. А я вернусь в Москву. Там мой дом. Там мои дети. Война за Россию еще впереди и мои таланты там пригодятся. Да все будет хорошо! Я не переживаю по этому поводу.