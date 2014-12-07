Волонтеры имеют право на получение статуса участника боевых действий - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после посещения Харьковского военного госпиталя заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

“Мое мнение, что и волонтеры, которые рядом с нами, которые получают ранения, даже серьезные ранения, также должны получить статус участника боевых действий”, - сказал Полторак.

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Он подчеркнул, что на этой неделе Кабинет министров принял необходимые решения для упрощения процедуры получения статуса участника боевых действий.

По словам министра, процедура будет проходить быстрее, в том числе для бойцов добровольческих батальонов, которые не введены в структуру Минобороны или Министерства внутренних дел.

“Процедура получения статуса будет проходить намного быстрее, проще. Я думаю, что все люди, которые имеют на это право, получат статус”, - подчеркнул Полторак.