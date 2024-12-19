72-летний Доминик Пелико и его сообщники, с которыми он насиловал свою бывшую жену, приговорили к тюремному заключению на срок от трех до 20 лет.

Суд во французском городе Авиньон объявил приговоры Доминику Пелико и его 50 сообщникам, вместе с коротыми они на протяжении почти 10 лет насиловали его бывшую жену - Жизель. Их приговорили к тюремному заключению на срок от трех до 20 лет, сообщает Associated Press.

Отмечается, что прокуроры требовали более длительные сроки тюремного заключения для обвиняемых. Помимо этого двое подсудимых получили условные сроки из-за недостатка существенных доказательств. Беатрис Заварро, адвокат 72-летней Жизель Пелико, заявила, что рассмотрит возможность апелляции, добавили в агентстве.

Самого Доминика Пелико признали виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к 20 годам лишения свободы. Журналисты подчеркнули, что это максимально возможный срок, так как ему 72 года. Кроме того, он не сможет попросить о досрочном освобождении, пока не отбудет не менее 2/3 срока.

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Один из ответчиков был признан виновным в том, что накачал транквилизаторами и изнасиловал свою собственную жену благодаря советам Доминика Пелико. Еще одного обвиняемого признали виновным в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами.

В агентстве обратили внимание на то, что суд оказался более снисходителен к обвиняемым чем ожидали Жизель Пелико, ее семья и все люди, которые поддержали женщину. Многие ответчики были приговорены к менее чем десяти годам лишения свободы. Пять судей проголосовали тайным голосованием.

Некоторые из обвиняемых утверждали, что согласие Доминика Пелико распространялось и на его жену. Другие настаивали на том, что они не собирались никого насиловать, когда откликнулись на приглашения мужа прийти к ним, поделились журналисты.

После объявления приговоров Жизель Пелико обратилась к другим жертвам сексуального насилия, которые также пытаются добиться справедливости:

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы ведем одну и ту же борьбу".

Женщина сказала, что все время думала о своих внуках во время судебных разбирательств. Она подчеркнула, что именно для них она вела эту борьбу, отметили журналисты.

В агенстве добавили, что 72-летняя Жизель Пелико отказалась от своего права на анонимность как жертвы сексуального насилия, чтобы привлечь внимание общественности к таким преступлениям. Публичными оказались различные доказательства, включая домашние видеозаписи изнасилований ее бывшим мужем и его сообщниками. Она подчеркнула, что позор должен пасть на ее обидчиков, а не на нее.

Что известно о деле об изнасиловании Жизель Пелико

Согласно расследованию, Доминик Пелико добавлял транквилизаторы в еду и напитки Жизель Пелико без ее ведома, из-за чего она теряла сознание. После этого он приглашал незнакомцев, чтобы они насиловали женщину, напомнили в агентстве.

Известно, что Доминик Пелико находил незнакомцев в интернете, после чего приглашал их в дом престарелых, в котором проживала пара, и другие места. Как установило следствие, там он воплощал их сексуальные фантазии при помощи своей жены, которая в то время была без сознания, и снимал происходящее на камеру.

В агентстве рассказали, что Доминик Пелико впервые попал в поле зрения полиции в сентябре 2020 года. Тогда охранник супермаркета заметил, как он тайно снимал на камеру других женщин.

Позже у Доминика Пелико обнаружили целую библиотеку изображений, на которых задокументированы годы сексуального насилия. В общей сложности было найдено более 20 000 фотографий и видео, которые находились на цифровых носителях в папках с названиями "насилие", "ее насильники" и "ночь в одиночестве".

Найденные фотографии и видео указали на 72 разных насильника. Тем не менее полиции не удалось идентифицировать их всех, подчеркнули в агентстве.

Другие дела о сексуальном насилии

Ранее известного ирландского бойца и экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и его друга обвинили в изнасиловании девушки. На спортсмена и его товарища заявила 35-летняя парикмахерша Никита Хэнд.

Кроме того, УНИАН сообщал, что в апреле 2024 года суд США отменил приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в изнасиловании. Суд пришел к выводу, что Вайнштейн получил наказание незаконно, то есть приговор был вынесен на основе его предыдущих поступков, а не тех, о которых шла речь в деле.

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