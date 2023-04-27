Папа Римский также увеличил количество мирян, которые будут участвовать в Синоде.

Папа Римский Франциск сделал очередной шаг к расширению прав женщин в Римско-католической церкви. Понтифик разрешил женщинам голосовать на предстоящем собрании епископов, такое право предоставлено впервые.

Как пишет The New York Times, этот шаг даст женщинам больше права голоса во влиятельной группе, которая консультирует Папу Римского по вопросам церковной политики.

Нововведения касаются заседания Синода епископов, которое состоится в октябре 2024 года и будет сосредоточено на содействии более активному участию верующих в делах церкви. На нем пять монахинь присоединятся к пяти священнослужителям, которые будут представлять религиозные ордена, и они тоже будут иметь право голоса. Папа также может добавить других участников.

Видео дня

Также Папа увеличил количество мирян, которые будут участвовать в этом мероприятии. Хотя большинство участников все еще будут составлять епископы, согласно новым нормам, будет привлечено еще 70 "неепископских членов". Из них 50% должны быть женщинами, также "долго подчеркиваться присутствие молодежи".

Хотя только понтифик определяет церковную политику, Синод консультирует Папу и имеет определенное влияние. На нем происходит обсуждение самых разнообразным вопросов, как, например, вопрос о том, как поступать с разведенными парами.

Права женщин в Римско-католической церкви

В 2021 году Франциск внес поправки в церковные законы, чтобы женщины могли читать Библию на мессе, служить у алтаря и причащаться. На тот момент эта практика уже была широко распространена. Решение Папы стало шагом к тому, чтобы предоставить женщинам возможность становиться дьяконами.

А на Синоде 2018 года лидеры групп, занимающихся продвижением женщин на руководящие должности в Римско-католической церкви, устроили акции протеста в Ватикане. Они требовали, чтобы женщинам-участницам на этом собрании было предоставлено право голоса "наравне со своими братьями во Христе". Петиция, набравшая более 9000 подписей, была передана секретарю Синода. Хотя тогда это право предоставлено не было, женщины все же получат его на следующем заседании Синода.

Вас также могут заинтересовать новости: