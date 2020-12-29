Землетрясение вызвало значительные разрушения, в том числе и в Загребе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил соболезнования пострадавшим в Хорватии в связи с мощным землетрясением, произошедшим сегодня.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

"Глубоко сочувствую нашим хорватским друзьям за мощного землетрясения в 6,3 балла с эпицентром близ города Петрино, который привел к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украины вместе с дружественной нам Хорватией", - отметил министр.

Землетрясение в Хорватии: что известно

29 декабря в в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в городе Петрино, расположенном в 50 км от Загреба.

Сообщалось о гибели 12-летней девочки.

В то же время в Загребе в результате землетрясения претерпело незначительные повреждения здание украинского посольства, но украинские дипломаты не пострадали.

28 декабря, в этом же районе также было зафиксировано землетрясение - магнитудой 5,2.

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Автор: Виталий Саенко