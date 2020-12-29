Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил соболезнования пострадавшим в Хорватии в связи с мощным землетрясением, произошедшим сегодня.
Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.
"Глубоко сочувствую нашим хорватским друзьям за мощного землетрясения в 6,3 балла с эпицентром близ города Петрино, который привел к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украины вместе с дружественной нам Хорватией", - отметил министр.
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Землетрясение в Хорватии: что известно
29 декабря в в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в городе Петрино, расположенном в 50 км от Загреба.
Сообщалось о гибели 12-летней девочки.
В то же время в Загребе в результате землетрясения претерпело незначительные повреждения здание украинского посольства, но украинские дипломаты не пострадали.
28 декабря, в этом же районе также было зафиксировано землетрясение - магнитудой 5,2.
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