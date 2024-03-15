Правоохранители разыскали маленькую дочь убитой.

Убийство украинки в Германии обросло новыми подробностями - найдена маленькая дочка жертвы, за которой присматривали двое мужчин.

Ребенок пропал после того, как его мать убили, и двух мужчин, у которых он найден, задержали по подозрению в убийстве, пишет "BILD на русском" в Telegram. По его данным, девочку нашли полицейские из города Мангейм. По сведениям полиции, ребенка отправили в больницу, был сделан анализ ДНК, и он подтвердил, что девочка - дочь убитой украинки.

По сведениям Schwetzinger Zeitung, в совершении убийства гражданки Украины подозревают мужчин, которым 44 и 43 года. Задержанные содержатся под стражей.

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Очень загадочное убийство украинки в Германии - что сообщалось

Утром 14 марта появилась информация, что возле города Хоккенхайм на дамбе реки Рейн найдено тело 27-летней беженки из украинского государства.

По сведениям СМИ, без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было только пять недель, а также ее мать - 51-летняя Марина Стеценко. Журналисты сообщали, что мать погибшей могла быть свидетелем преступления.

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