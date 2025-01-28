В Балтийском море снова неспокойно. Даже после усиления военного присутствия НАТО в регионе (после историй с другими диверсиями, совершенными на морском дне), был значительно поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения. По предварительным данным, перебои произошли из-за внешних факторов. И шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна, подозреваемого в совершении этой диверсии (подозревают, что оно вышло из российского порта Усть-Луга).

Собственно говоря, ничего удивительного в этом нет. Ведь Россия продолжает свои гибридные действия, в том числе против стран Балтии. А североевропейские государства, которые этим уже длительное время реально обеспокоены, пытаются этому противодействовать.

К примеру, проект "Балтийский часовой" - это такая себе комплексная, воздушно-надводно-подводная операция. Похожая на операцию предотвращения террористических действий в Средиземном море, которая проводилась после нападения террористов на американских "близнецов" в Нью-Йорке.

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Кстати, именно тогда были отработаны механизмы патрулирования, механизмы осмотра подозреваемых судов и механизмы работы "берег-море".

То есть, в таких случаях задействованы не только группы патрульных кораблей из разных стран, но и контактные пункты. В наших Военно-морских силах также был контактный пункт, который осуществлял мониторинг и прием-передачу данных по тем подозрительным судам.

Такие операции действительно дают эффект. Не стопроцентный, но для определенного улучшения атмосферы в море в долгосрочной перспективе - полезный. Таким образом, алгоритмы противодействия морским диверсиям существуют.

Кроме того, учитывая, что в НАТО уже год говорили об опасностях для Балтики, был создан специальный орган Альянса, некий координационный штаб, который осуществляет работу по изучению и подготовке предложений конкретно по Балтийскому региону. Фактически, когда заработал "Балтийский часовой", настало время работы этого центра.

Насколько эффективной будет эта операция? Сейчас сказать сложно. Но, по опыту, можно сказать, что, скорее всего, результаты будут через год и больше.

На самом деле гибридные угрозы - очень сложные. И в открытом море заблаговременно отследить такого рода вред довольно трудно. Здесь должна быть задействована и аналитическая работа, и работа по контролю. Чем чаще будут проходить осмотры кораблей, подозрительных судов, тем точнее будет наведение на них, тем меньше будет желающих выполнять такие московские заказы. Да и вообще такие вещи влияют на климат судоходства: все становятся немного дисциплинированнее.

Но диверсии, бесспорно, еще будут. И, вероятно, не одна.

К сожалению, ситуацию довели до критической из-за недостаточной своевременной реакции. Скажем так, нынешняя ситуация стала возможной из-за того, что финны не очень жестко отнеслись к предыдущему случаю. Результат - ровно через месяц не замедлила следующая провокация. Однако, чем активнее мир будет противостоять нарушителям, тем меньше у них будет соблазна.

Россияне присматриваются далеко за Балтикой - их также интересуют Северное море, Атлантика (о чем свидетельствует активность российских разведывательных кораблей). Поэтому это - проблема не только балтийских государств.

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ