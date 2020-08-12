"На работу идти не надо": белорусам напомнили о масштабной забастовке (фото)
В Беларуси сегодня продолжится общенациональная забастовка, которую инициировали вчера в рамках протестов против фальсификации результатов выборов.
Об этом сообщил Телеграм-канал Nexta.
"Ну и ночка сегодня была! Как здорово, что завтра можно выспаться - на работу ведь идти не надо. Общенациональная забастовка же! А вместо того чтобы днём прохлаждаться в ожидании гибели режима, ты можешь ускорить заветный час освобождения страны", - говорится в сообщении.
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Белорусов призывают рассказывать о забастовке другим людям, делая это "веселее, интереснее и безопаснее с друзьями". В частности - расклеивать листовки в общественных местах, либо вручать их рабочим госпредприятий.
"Среди трудяг подавляющее большинство тоже хочет перемен. Но часто не знает что делать, чтобы они настали. А тут ты им подскажешь! Всё это особенно важно сейчас, когда Лукашенко глушит интернет и доступ к информации ограничен", - сообщает Nexta.
Забастовка в Беларуси: основные требования
Демонстранты выдвигают три требования:
- Признание Светланы Тихановской новым президентом Беларуси.
- Освобождение всех политических заключённых.
- Проведение новых честных выборов.
Хронология забастовки в Беларуси
- Забастовка началась ближе к полудню 11 августа. К ней присоединились рабочие ряда предприятий Минска и других городов.
- Впоследствии стало известно о разгоне силовиками людей, которые собрались на проходной одного из заводов.
- В тот же день к забастовке присоединились новые предприятия.
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