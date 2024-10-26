"Южная Корея разозлилась на Путина и с большим удовольствием поставит Украине "отрезвитель"", – политтехнолог Ростислав Мурзагулов

Политтехнолог и публицист Ростислав Мурзагулов в интервью УНИАН рассказал о том, чем может обернуться для российского диктатора Владимира Путина прибытие войск КНДР в Россию, какой ответ может последовать от Южной Кореи, почему переговоры между РФ и Украиной будут гибридными, а также о саммите БРИКС и том, кто может стать новым президентом России после Путина.

КНДР перекинула военных в Россию. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что солдаты Северной Кореи были отправлены на Курское направление. На самом деле их немного, но о них очень много говорят. Преследует ли Кремль какую-то цель, распуская такие истории? Или так разносится ИПСО?

Я думаю, это на самом деле свершившийся факт. Американцы бы не стали подтверждать, если бы они не были уверены в этом на 100%. Не надо мешать путинскому режиму сломать себе шею, потому что это конвульсии ровно из этой оперы. Здесь сразу несколько факторов, давайте переберем главные.

Первое – это прямое жесткое столкновение Путина с Южной Кореей, которая до сих пор была практически нейтральной. Что такое Южная Корея сегодня? Это большая, очень мощная страна с очень мощной экономикой и – самое главное – с очень мощным военно-промышленным комплексом. Это страна, у которой 3 миллиона солдат, и все вооружение, от маленького до самого большого, создано южнокорейскими инженерами, которые не такие рукозадые, как их северокорейские коллеги. У них ко всему, что они умели сами, добавились все технологии мира – в первую очередь, Америка и Европа. Соответственно, это страна, у которой есть все, что сегодня нужно Украине.

Южная Корея действительно сильно разозлилась на Россию. Всем понятно, что в закрытой части этого соглашения между Путиным и Ким Чен Ыном есть, скорее всего, какая-то история по ядерным бомбам, которые лидер КНДР пытается сделать более эффективными. Если советские технологии будут переданы Ыну, тогда для Южной Кореи это серьезная опасность. У Южной Кореи под боком сидит безумный Ын точно так же, как у Украины сидит под боком безумный Путин, и это очень страшно. Я думаю, Южная Корея сегодня с большим удовольствием поставит что-то, что даст моментальный отрезвляющий эффект на Путина, потому что им это кровь из носу нужно, им надо прервать это соглашение, эту совместную работу двух диктаторов. Если сейчас они дадут что-то, что быстро долетит до Москвы, это окажет на Путина отрезвляющий эффект, потому что Путин – существо пугливое. Например, дадут южнокорейцы что-то для "Паляниці", а у них для этого есть все, и завтра ракета украинского производства полетит, куда хочешь. Американцы уже сказали, что если Украина сделает что-то сама, то пусть летит. Это первое последствие этого идиотского решения.

Второе – сегодня голоса президентов разных стран раздаются очень громко. Путин нанял другое государство, чтобы оно воевало за него на территории чужой для него страны. Это вопиющее, из ряда вон выходящее событие для международной дипломатии. Сегодня цивилизованный мир говорит: что мешает любой другой стране, которая разделяет позицию Украины, отправить туда свой воинский контингент?! Вообще ничего. Путин открыл этот ящик Пандоры – сделал это своими глупыми руками.

Третий фактор – какое влияние окажут эти 10 тысяч северокорейцев окажут на ход боевых действий? Более тысячи человек выведены из строя украинскими военными за вчера. То есть это запас на 8-9 дней. Я осмелюсь предположить, что если взять среднестатистические показатели, то это дней на 5-6, потому что северокорейцы разбегутся при первом же выстреле со стороны Украины. В войне очень важная штука – патриотизм и мотивация. У украинцев есть патриотизм, поэтому они очень эффективно воюют. У россиян есть мотивация, потому что им платят баснословные деньги, и для них это единственная возможность построить теплый сортир, провести газ и закрыть кредиты. Какая мотивация у северокорейцев? К тому же, это люди, которые живут в концлагере. Их зачем-то выпустили из концлагеря, и в России они, скорее всего, не охраняются так, как в Северной Корее. Голубая мечта каждого второго северокорейца – сбежать в Южную Корею и жить, как нормальный человек.

Украина уже опубликовала обращение к ним: у нас к вам ноль претензий, молча переходите на эту сторону, мы вам создаем хорошие условия и отправляем, куда скажете. Почему не воспользоваться этим предложением? Это третий фактор, почему это идиотизм в высшей степени, но закаты империй характеризуются такими конвульсиями.

На днях Путин снова заговорил о мирных переговорах и вспомнил так называемые "стамбульские договоренности" – мол, там были хорошие условия и к ним надо вернуться. Но мы помним, что там говорилось об отводе войск РФ на границы до 24 февраля, и понимаем, что сейчас Путин на такое не пойдет. Мы видим, что происходит на востоке Украины, есть угрозы для юга. Зачем все время вспоминать о переговорах?

Во-первых, переговоры – это неизбежно, и окончание войны – это неизбежно. Давайте будем откровенны, ресурсы заканчиваются у обеих сторон. У Путина они тоже заканчиваются. Так как Путин все время рассуждает о переговорах, то когда до них дойдет, он скажет: "Все время же настаивали, сейчас появились хорошие условия". На днях об этом говорил и Зеленский. Он предложил прекратить разрушать энергетику друг-друга, потому что украинская армия эффективно разрушает энергетику РФ – если посчитать, сколько сожжено, это будут безумные деньги и очень большая прореха в российском бюджете. Это был интересный момент. Я думаю, что если это произойдет, это будет шаг к тому, что рано или поздно какая-то точка будет найдена и все будет идти в сторону остановки боев.

Но дело не только в самой приостановке – на это стороны могли бы пойти давно. Но у Зеленского и украинцев есть очень простой вопрос: за что мы тогда погибали, и почему мы должны что-то отдать, когда мы ни на кого не нападали? Здесь тяжело будет найти какую-то справедливую точку, на которую можно будет опереться властям Украины, потому что придется объясняться с народом, который практически в подавляющем большинстве жестко высказался за то, чтобы сопротивляться. Но сейчас переговоры могут вестись по-разному. Я думаю, что это не будут прямые переговоры – никогда в жизни не сядут друг напротив друга Зеленский с Путиным. Мне кажется, у Зеленского нервов не хватит и он просто разорвет на месте этого негодяя – любой человек бы это сделал на его месте, даже самый мирный. Переговоры будут гибридными – кто-то будет говорить с Путиным и отдельно кто-то будет говорить с Украиной. Возможно, даже подписано ничего не будет, будут какие-то гарантии.

Понятно, что все это будет временно. Ни одна украинская власть никогда не согласится с потерей Донбасса или Крыма, потому что это международно признанная территория Украины. При этом, все будут понимать, что пока Путин живой, вернуть территории будет очень проблематично.

Возможно, он умрет, будут либо его последователи, Юлия Навальная недавно заявила, что хочет баллотироваться. При таких условиях, думаете, вернут Украине оккупированные территории?

Юлия Навальная президентом России не станет. Политиком она не является и не стала им за то время, за которое могла. Кто будет? Будет какой-то не самый высокоморальный человек. Возможно, сейчас он вообще ходит с флагом колорадским с буквой V или Z. Или говорит, что-то такое, что Путину нравится. Но когда Путин сдохнет, они все моментально перекрасятся, будут говорить, что этот флаг несут выкидывать. Будет какой-то такой перевертыш.

Этот человек наплюет на могилу Путина, условно вынесет его из Мавзолея. Это будет очередной Хрущев. Любой человек, приходящий на место Путина, будет понимать, что война со всем миром – это что-то невозможное в плане перспективы. Всем понятно, что Россия превратится в помойку. Да, они могут обороняться, у них есть ядерная палица, но при этом все будет хиреть и загнивать, потому что они ничего не могут сделать без международных технологий. Соответственно, любой пришедший после Путина – дай Бог, это будет не Кадыров, и, спасибо Бог, это будет не Пригожин точно – будет перестраивать всю эту историю. Это не будет настоящий демократ, но потихоньку они будут открывать форточку.

Международное право пыталось как-то регулировать правила ведения войн, те же Женевские конвенции, все, что Россия нарушила. ООН. Кстати, о саммите БРИКС в Казани – туда удалось завлечь генерального секретаря ООН, что вызвало неоднозначную реакцию. Там звучали пафосные заявления, хотят сделать чуть ли не альтернативу Большой двадцатке. Что важного вы увидели в этом мероприятии? Удастся ли Кремлю и пропаганде показать, что все-таки Россия не превратилась в полного изгоя?

ООН как Лига наций может существовать эффективно и для чего-то нужна, когда мирное время. Архитектура ООН сегодня такова, что она не может принимать каких-то собственных решений, она не является политическим игроком. Эта организация является писарем, который фиксирует все, что в мире произошло. В те долгие послевоенные годы ООН была интересным институтом, хорошей площадкой для дискуссий. Физически руководители стран находятся в одной большой комнате и друг с другом разговаривают – это уже очень круто.

Но когда они поговорили, поняли, что не договорились, один мерзавец – то Гитлер, то Путин – начинают действовать против правил, все понимают: нормальная ситуация закончилась. Надо принимать чью-то сторону, либо принимать нейтралитет, либо делать вид, что принимаешь чью-то сторону, а самому тихонечко бегать в другую. Страны делятся на клубы. Есть клуб подонков, в нем мало людей: Путин, Аятолл, Ким Чен Ын. Потому что, если серьезно рассуждать, Китай с Индией не входят в этот бандитский кружок Путина. Они не будут действовать сильно наперекор западному миру, они не могут разорвать отношения со своим главным партнером. Сегодня Китай берет и разрушает свои отношения с Америкой – и Китай просто тонет в нищете, а значит, в социальной нестабильности. Китай никогда не пойдет на разрыв дружбы, которая на самом деле есть у них с Америкой. Дочь главы Китая не учится в МГИМО, она отучилась в Америке и осталась там работать.

А то, что приехали на БРИКС – забрали свои контракты на почти бесплатный российский газ, дешевейшую российскую нефть, что-то еще. Продали всякий хлам под видом китайских автомобилей, этот хлам покупают. Чего не съездить-то? Но, приехав туда, они сразу заявили: срочно нужен мир. Что в итоге Путин получил? Да, есть картинка, где они сидят за одним столом. Но сейчас же начнутся действия, и ни Китай, ни Индия не будут работать на Путина в его войне. Поэтому я всем говорю, что не надо сильно переживать по поводу этого казанского сборища. Что будет на самом деле – вы в ближайшие дни следите за новостями, которые будут приходить из этих стран. Они будут хорошими для Украины.

Скоро будут так называемые выборы в Беларуси. Не могу не спросит о Лукашенко, у которого получается бегать между каплями. Северокорейские солдаты уже воюют, а белорусских военных нет. В каком положении находится Лукашенко? Кажется, о нем подзабыли, но стоит ли?

Лукашенко сегодня – это хороший песик при Путине. Его в принципе не должно бы было уже быть, если бы не Путин. Беларусь сегодня – провинция России. Это то, чего Украина избежала. Да, путем огромных жертв и так далее, но украинцы остались свободными. Беларусы не свободны сегодня. Лукашенко будет править столько, сколько сидит на троне этот недоцарь Путин, они ничего с этим не могут сделать. Если они попытаются возражать, приедут путинские бандиты в форме ФСБ, ОМОНовцев, космонавтов, Росгвардии и будут там убивать людей, если они будут выходить на улицы против Лукашенко.

Что объявил Лукашенко – вообще неважно. Пока сидит Путин, у него возле ног сидит его дворняжка.

Скоро выборы и в США, проходят выборы в Грузии. Зависит ли от происходящего вокруг, как быстро пошатнется Российская Федерация и начнет сыпаться, как карточный домик?

На самом деле, нет. Смерть Кощея находится не снаружи, а внутри России. Кто-то может что-то спровоцировать со стороны, но страны в дела друг друга лезут неохотно. Без кротов, спящих агентов странам тяжело организовывать протестные штуки, поэтому в России все случится само. Это случится внутриэлитарно, внутриэлитарным будет первое постпутинское назначение. Это будет человек, который будет открывать эти кингстоны, после чего окончательно затонет путинский империализм, путинизм. Это будет через 2-3 руководителя, которые будут сменять друг друга, скорее всего, с помощью дворцовых переворотов. Шесть лет для очередного Хрущева – это слишком. Не дадут ему столько сидеть, и следующему не дадут.