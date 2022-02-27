С 2014 года Российская Федерация систематически нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции об охране культурного наследия, в частности на полуострове Крым.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45-й сессии Комитета всемирно наследия.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вооруженное наступление России на Украину сейчас уничтожает многочисленные объекты гражданского характера и объекты культурного наследия в Украине. Бесчисленные исторические и архитектурные памятники и археологические объекты находятся под угрозой артиллерийских обстрелов и неконтролируемого движения тяжелых военных грузовиков", - написал он.

Также он добавил, что с 2014 года Российская Федерация систематически нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции об охране культурного наследия, в частности на полуострове Крым.

"Ее действия уже нанесли ущерб древнему городу Таврический Херсонес, внесенному в Список всемирного наследия, а также Бахчисарайскому дворцу крымских ханов, внесенному в ориентировочный список, и другим объектам культурного наследия. Учитывая это Украина считает неприемлемым продолжение присутствия России в ЮНЕСКО. Ожидаем, что ответ и решение в этом вопросе украинская сторона получит в кратчайшие сроки", - написал Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен АН-225 "Мрия".