В ходе антиправительственных протестов в Бейруте пострадали более 700 человек

В настоящее время военным удалось взять под контроль центр города.

В ходе антиправительственных протестов в столице Ливана, которые начались после мощного взрыва в Бейруте, пострадали более 700 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera .

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Отмечается, что ранения получили 728 человек. Кроме того, во время протестов погиб сотрудник правоохранительных органов.

В настоящее время военным удалось взять под контроль центр города. Освобождены все правительственные здания, которые были захвачены демонстрантами.

Как сообщал УНИАН, 8 августа около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте.

Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после мощного взрыва в порту Бейрута, в результате чего было разрушен сам порт, а также значительная часть города.

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