Столкновения в Бейруте: протестующие заняли здание МИД

Протестующие объявили здание МИД штабом революции и подняли плакаты.

Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана. Участники акции требуют отставки правительства, в городе начались столкновения с полицией.

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Об этом сообщает РБК.

"Протестующие объявили здание МИД штабом революции и подняли плакаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здание для переговоров с протестующими вошли сотрудники службы безопасности.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты.

Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после мощного взрыва в порту Бейрута, в результате чего был разрушен сам порт, а также значительная часть города.

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, в порту взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая хранилась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности. Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

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