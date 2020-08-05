"Дом начал шататься как от землетрясения": украинка-свидетель взрыва в Бейруте рассказала о своих впечатлениях

Женщина говорит, что сначала вечером 4 августа почувствовала первый взрыв, который ее насторожил.

Украинка и студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата, которая находилась за 5 километров от взрыва, рассказала нам, что почувствовала в тот момент и что происходит в городе.

Об этом пишет hromadske.

Женщина говорит, что сначала вечером 4 августа почувствовала первый взрыв, который ее насторожил.

"Через минуту дом начал шататься, как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше - паника, посыпались окна у соседей. Первая мысль — атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта…Что именно взорвалось пока неизвестно, идет расследование, а мы ждем новостей. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а кое-где и двери на расстоянии 5 км. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - рассказала она.

Читайте такжеСтала известна предварительная причина взрыва в Бейруте

Она добавила, что сразу в новостях появилось несколько версий, что произошло. Люди убегали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв. На видеозаписях с места событий видны разрушенные дома и перевернутые автомобили. Точное количество пострадавших и причины взрыва пока не известны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди работников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет.

Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва гражданах Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram