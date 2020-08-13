Взрыв в Бейруте нанес ущерб на 15 миллиардов долларов - президент Ливана
19:47, 13 августа 2020Мир
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В Ливан отправили более 17 тонн гуманитарных грузов с ЕС.
Последствия взрыва в порту Бейрута / Иллюстрация REUTERS
Взрыв в столице Ливана, который произошел 4 августа, нанес ущерб на 15 миллиардов долларов, заявил президент Мишель Аун.
Об этом сообщает DW со ссылкой на газету Daily Star.
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В разговоре с немецким главой МИД Хайко Маасом ливанский лидер заверил, что страна находится «в процессе проведения необходимых реформ, борьбы с коррупцией, а также уголовного расследования».
В Ливан отправили более 17 тонн гуманитарных грузов с ЕС, в том числе и с медицинским оборудованием на борьбу с коронавирусом, вспышку которого прогнозировали сразу после происшествия. Помощь готова предоставить и Украина.
Взрыв в Бейруте и протесты: что произошло
- 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая сохранялась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности. В результате взрыва разрушено сам порт, а также значительную часть города.
- Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия. Известно о 220 погибших и 6 тысячах травмированных. Среди жертв взрыва есть и украинец.
- 8 августа около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после происшествия.
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