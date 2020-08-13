Взрыв в Бейруте нанес ущерб на 15 миллиардов долларов - президент Ливана

В Ливан отправили более 17 тонн гуманитарных грузов с ЕС.

Взрыв в столице Ливана, который произошел 4 августа, нанес ущерб на 15 миллиардов долларов, заявил президент Мишель Аун.

Об этом сообщает DW со ссылкой на газету Daily Star.

Читайте такжеСанкции против Беларуси могут ввести уже в конце лета - Reuters

В разговоре с немецким главой МИД Хайко Маасом ливанский лидер заверил, что страна находится «в процессе проведения необходимых реформ, борьбы с коррупцией, а также уголовного расследования».

В Ливан отправили более 17 тонн гуманитарных грузов с ЕС, в том числе и с медицинским оборудованием на борьбу с коронавирусом, вспышку которого прогнозировали сразу после происшествия. Помощь готова предоставить и Украина.

Взрыв в Бейруте и протесты: что произошло

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая сохранялась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности. В результате взрыва разрушено сам порт, а также значительную часть города.

Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия. Известно о 220 погибших и 6 тысячах травмированных. Среди жертв взрыва есть и украинец.

8 августа около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после происшествия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская