"Решили, что бомбардировка": украинка рассказала о событиях в Бейруте сразу после взрыва

Украинка из Бейрута поделилась воспоминаниями.

Во время взрыва в Бейруте рушились дома, и царила паника.

Об этом в интервью УНИАН рассказала глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани, которая проживает в Бейруте.

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«Мы в шоке, стрессе, но люди постепенно начинают понимать, что произошло, и всю сложность ситуации. Страшная, страшная трагедия. Мы видели вспышки, дым, этот «химический гриб», но еще не понимали масштабов произошедшего. Наша семья живет примерно в двадцати километрах от эпицентра, но, когда раздался взрыв, я решила, что он совсем рядом. Сила взрывной волны была невероятной. Мы с детьми начали прятаться, искать безопасное место. Решили, что бомбардировка, ракеты. Потом все выскочили из домов, пытались понять, что произошло. Также, наверное, было и в Бейруте: разлетающиеся окна, рушащиеся дома, паника…», – поделилась своими воспоминаниями Ирина.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

Как заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, в результате взрыва некоторые украинцы получили порезы и ушибы.

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