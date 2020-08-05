Число жертв ужасного взрыва в Бейруте возросло

Причина взрыва по-прежнему неясна, но по своей разрушительной силе он сопоставим с землетрясением.

По состоянию на утро 5 августа число жертв взрыва в столице Ливана Бейруте достигло отметки в 100 человек. Более 4 тысяч человек ранены.

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Об этом сообщает CTV News, ссылаясь на данные ливанского Красного Креста. Предполагается, что число жертв может возрасти.

Причина взрыва по-прежнему неясна, но по своей разрушительной силе он сопоставим с землетрясением. Отмечается, что это самый мощный взрыв в истории города, который пережил гражданскую войну 1975-1990 годов, конфликтует с Израилем и периодически страдает от терактов.

Во вторник, 4 августа, в ливанском Бейруте прогремел мощный взрыв. В сети мгновенно начали распространять видео с места происшествия.

УНИАН собрал все подробности взрыва в Бейруте. Смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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