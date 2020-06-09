Forbes: России требовалось 60 часов для победы над НАТО, Трамп сокращает это время

Американский президент заговорил о сокращении американского контингента в Европе, и это может сделать Литву, Латвию и Эстонию еще более уязвимыми.

Через четыре дня после последнего разговора Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным появились новости о намерениях президента США сократить на четверть американские войска в Германии.

Отзыв 9,5 тысяч американских солдат, которые входят в 34-тысячные силы пехотинцев, моряков и десантников под контролем Европейского командования армии США отменит усилия Пентагона за последние годы, нацелены на усиление способности обороняться от атаки России. Об этом пишет Forbes. Аналитики считают, что любое российское вторжение будет нацелено, в первую очередь, против восточного фланга НАТО, где союзных сил на местах меньше всего. Страны Балтии особенно уязвимы.

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Пока не известно наверняка,будет ли сокращение Трампа воплощено. Также никто не может сказать, какие именно силы может отозвать Европейское командование армии США, если такой приказ поступит. Но вполне понятно, что любое сокращение американских сил в Европе ослабит оборонительные позиции НАТО. New York Times написал, что военные лидеры США были "ослеплены" сокращениями Трампа.

Десятилетиями американская армия поддерживала большой контингент в Европе для того, чтобы защитить континент от СССР, а потом и от России. После окончания Холодной войны численность этих сил сокращалась. Но по состоянию на 2012 год Сухопутные войска США поддерживали на европейской территории четыре бригады, две из которых - танковые.

Администрация Барака Обамы сократила эти две танковые бригады из-за спора с Конгрессом о предельном долге в 2011 году, который привел к принятию "Закона о бюджетном контроле" и автоматической "секвестрации" бюджетных сокращений. Силы Сухопутных войск США в Европе сократились с 40 тысяч солдат в 2011 году до 25 тысяч в 2014-ом. После этого американский полк с 300 бронемашинами Stryker стали единственной механизированной силой, которая постоянно базируется на европейской территории. 173-я воздушно-десантная бригада США тоже базируется на континенте.

В 2014 году Россия вторглась в Украину. Пентагон в ответ начал добиваться восстановления боевых сил в Европе. Администрация Обамы выделила миллиарды долларов на временные развертывания войск в Европе в рамках "Европейской инициативы успокоения". Американская армия начала процесс возвращения в Европу двух батальонов с 18 ракетными пусковыми установками.

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Сухопутные силы начали также временно разворачивать механизированную бригаду в Европе с ротацией каждые девять месяцев. Обычно такая бригада вооружена примерно 90 танками М1 и 130 боевыми машинами М2, а также 18 самоходными гаубицами М108. Но даже после такого усиления в 2014 году войска США и НАТО в Европе все равно были неспособны отбить неожиданную российскую атаку в Балтии. На это указывал аналитический центр RAND.

Россия держит около 760 танков в 25 батальонах на коротком расстоянии от Литвы, Латвии и Эстонии. Совместные силы НАТО в том же регионе имеют в своем распоряжении 15 батальонов с 150 танками, из которых 90 - это американские М1, которые развернуты временно.

В 2016 году центр RAND провел симуляцию российского вторжения. Согласно сценарию, российская армия быстро победит легко вооруженные силы НАТО. Западный альянс отправит вертолеты и воздушные силы, чтобы остановить российское наступление, но танки НАТО поступят в нужный регион слишком поздно.

"Бронированные силы, которые нужны для того, чтобы столкнуться с российскими войсками на равных, не могут прибыть на место вовремя. Таким образом, они могут попасть под более частые и эффективные атаки с воздуха, огневых сил наземного базирования", - пояснили в RAND. Несмотря на превосходство НАТО в небе, альянс не может остановить наступление российской брони.

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"По разным сценариям симуляции при участии большого количества экспертов, которые выступали за обе стороны, самый длинный срок, за который российские силы достигнут окрестностей Таллинна и Риги, длился 60 часов", - сказали в RAND.

"Такое быстрое поражение оставит НАТО ограниченные возможности. И все они будут плохими", - считают в аналитическом центре. Россия может вновь взять под контроль страны, которые во времена СССР контролировала Москва. В RAND рассчитали, что для эффективной защиты стран Балтии НАТО нужно нарастить оборонные силы в регионе с 15 батальонов до примерно 30, а также обеспечить эти подразделения тяжелым вооружением, способным разобраться с российскими танками в бою.

"Хотя позиции сдерживания будут дорогими в абсолютных цифрах, они все же остаются доступными, особенно в сравнении с потенциальной ценой провала в защите наиболее уязвимых союзников НАТО", - подчеркнули в RAND.

Но вместо того, чтобы наращивать силы в Европе, Сухопутные войска США под командованием Трампа собираются сократить свое присутствие на европейской территории. Восточные страны-участницы НАТО будут еще более уязвимыми после такого сокращения. Поэтому 60 часов будет даже не нужно, чтобы Россия захватила страны Балтии. Полная оккупация может произойти значительно быстрее.

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