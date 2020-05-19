The Guardian: Трамп рискует оказаться за решеткой за давление на Украину и другие нарушения

Президент США пытается "раздуть" все попытки устроить скандалы, которые могли бы вылиться в преследование его политических оппонентов, но это может выдать его собственные страхи.

"Обамагейт! Обамагейт!", - кажется, Дональд Трамп думает, если он будет кричать это довольно громко и часто, с этого магическим образом возникнет скандал, который отправит в тюрьму его заядлых врагов: Барака Обаму и Джо Байдена.

В понедельник Генеральный прокурор США Уильям Барр лопнул мыльный пузырь своего босса и отверг возможность начала уголовных дел против Обамы и Байдена. Потому что они ничего плохого не сделали. Но Трамп ответил на заявление Барра в своей привычной манере, - пишет обозреватель The Guardian Арва Магдави. Он начал хмуриться, словно капризный ребенок, и говорить: "Если бы речь шла обо мне, то они бы начали расследование".

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"Может это выдача желаемого за действительное, но у меня появилось ощущение, что одна из причин, почему Трамп так сильно хочет обвинить Обаму и Байдена в криминале, кроется в том, что он нервничает из-за собственной перспективы оказаться в тюрьме", - пишет обозреватель.

На прошлой неделе Байден сказал, что если победит на президентских выборах, то не применит свои полномочия, чтобы помиловать Трампа за потенциальные преступления. Это не впервые кандидат в президенты от демократов пообещал, что не будет снисходительным к своему сопернику. В октябре Байден во время эфира на радио в Айове пояснил, что президент Джеральд Форд сделал большую ошибку, когда помиловал своего предшественника Ричарда Никсона после "Уотергейта" в 1974 году. По словам Байдена, помилование Трампа "не объединит США" и пошлет сигнал, что некоторые люди просто выше закона.

Конечно, президент США действительно в определенном смысле выше закона. В 1973 году на фоне "Уотергейтского скандала" Департамент юстиции США постановил, что действующий президент имеет "конституционный иммунитет" от уголовного преследования. Эту позицию ведомство подтвердило в 2000 году. Поэтому пока Трамп президент, он в безопасности.

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"Но когда он оставит должность, то ситуация будет иной. Существует целый ряд обвинений, с которыми он может столкнуться. Они включают препятствование правосудию по делу о вмешательстве России. Незаконная задержка военной помощи для Украины с целью надавить на нее и заставить начать расследование против его политических оппонентов. Вымогательство пожертвований на кампанию от иностранцев. Все это Трамп отрицает", - говорится в статье.

"Согласно сайту расследований the Intercept, законы, которые Трамп потенциально нарушил в его поведении с Украиной и Китаем за время президентства, могут отправить его за решетку на 10 лет", - пишет обозреватель.

Также у Трампа могут возникнуть проблемы не только из-за его поступков на посту президента США. У него немало финансовых и налоговых эпизодов, которые потенциально могут вылиться в многочисленные иски. Важно то, что продолжительность президентства Трампа будет иметь влияние на всю потенциальную юридическую ответственность. Например, установочное ограничение действия обвинений в препятствовании правосудию составляет пять лет. Поэтому если Трамп станет президентом во второй раз, эти обвинения станут устаревшими.

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Впрочем, далеко не все хотели бы "закрыть" действующего президента. В начале года претендент на роль кандидата в президенты от Демократической партии Эндрю Янг сказал, что он бы не начинал расследование против Трампа.

"Если посмотреть на историю всего мира, то можно заметить очень отвратительный сценарий, когда новый президент бросает предшественника за решетку. В эту ловушку часто попадают развивающиеся страны", - сказал он.

Автор замечает, что с другой стороны, есть другой "отвратительный сценарий", согласно которому авторитарные режимы терпят крах из-за того, что их лидеры позволяли себе слишком много. И вряд ли США хотели бы пойти этим путем.