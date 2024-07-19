В других комментариях и публичных выступлениях он уточнил, что не хочет победы России, хоть и выступает за прекращение помощи Украине.

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США, вице-президентом станет Джей Ди Вэнс - политик, который публично выступил против продолжения помощи Украине. Последствия этого трудно предсказать.

Как пишет Foreign Policy, Вэнс демонстративно игнорировал переговоры по помощи Украине, пока был сенатором, поставив под сомнение целесообразность поддержки Киева.

Теперь же Вэнс - кандидат на должность вице-президента США. Вэнс представляет фракцию Республиканской партии, которая "добивается прекращения внешних авантюр Соединенных Штатов", чтобы перенаправить военную мощь Вашингтона на противодействие Китаю. Эта фракция является меньшинством в Конгрессе среди республиканцев, но она доминирует.

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"Если Трамп и Вэнс победят в ноябре, Вэнс, скорее всего, удвоит свою агрессивную политику в отношении Китая и будет выступать за прекращение поддержки США Украиной. Во время своей кампании в Сенат 2022 года Вэнс заявил, что ему безразлично, что произойдет с Украиной", - пишет издание.

Однако кандидатуру Вэнса приветствуют в одной европейской столице - Москве. Вэнс повторил фейковые истории о том, что украинские чиновники купили роскошные яхты на средства помощи США, хотя в других комментариях и публичных выступлениях он уточнил, что не хочет победы России, хотя и выступает за прекращение помощи Украине.

"Он выступает за мир, за прекращение помощи Украине. Это можно только приветствовать, потому что, по сути, нужно прекратить накачивать Украину оружием, и война закончится", - сказал о Вэнсе министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН в среду.

Советники Трампа выдвинули мирное предложение, которое призывает заблокировать поставки оружия Украине, если она не согласится на мирные переговоры, но также прислать больше оружия Киеву, если Россия откажется от переговоров.

Возникает вопрос о том, насколько выбор вице-президента на самом деле имеет значение для внешней политики. Внешняя политика стала второстепенной темой на съезде республиканцев в Милуоки. Вэнс сосредоточился на внутренней политике.

Во время выступления Вэнс ни разу не упомянул об Украине. Но внешняя политика все еще будет темой кампании.

Джей Ди Вэнс может стать вице-президентом США

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально принял номинацию от Республиканской партии на должность вице-президента. Выступая на Национальном съезде Республиканской партии, Вэнс заявил, что Трамп "поставит Америку на первое место", а ночь после покушения на политика назвал "ночью надежды".

Стоит отметить, ранее он критиковал Трампа - в 2021 году Вэнс даже извинялся за свою позицию в отношении лидера республиканцев. Примечательно, что Джей Ди Вэнс также является ярым противником помощи Украине со стороны США.

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