В Белом доме считают, что самыми широкими инструментами по влиянию на выборы располагает Китай.

США предупреждают власти России, Китая и Ирана о недопустимости вмешательства в выборы американского президента.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен, передает УП.

"Мы провели красную линию, мы очень ясно дали понять китайцам, русским, иранцам и другим ... что, кто бы ни попытался вмешаться в американские выборы, то столкнется с чрезвычайными последствиями", - сказал он.

О'Брайен подчеркнул, что самыми широкими инструментами по воздействию на выборы располагает Китай.

Выборы президента США 2020

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 млн долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы.

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Автор: УНИАН