Джо Байден набирает 264 голоса, в то время как у республиканца и действующего президента Дональда Трампа – 214 голосов.

Кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США.

Об этом свидетельствует статистика подсчета голосов, опубликованная AP.

По состоянию на утро четверга, 5 ноября, демократ набирает 264 голоса, в то время как у республиканца и действующего президента Дональда Трампа – 214 голосов.

Байден опережает Трампа почти на 3,5 миллиона голосов. После того как демократ стремительно перехватил инициативу в Висконсине и Мичигане, итог президентской компании по сути зависит от результатов в штате Невада.

Читайте такжеУже чувствует себя президентом: Байден рассказал, что сделает первым делом в случае победы на выборах в США

Как сообщает Fox News, чтобы выиграть президентские выборы Байдену необходимо одержать победу в штате Невада, которая и даст ему заветные шесть голосов.

Байден сейчас лидирует в Неваде. Согласно данным, которые приводит канал, за него проголосовали 588 252 избирателя (49,3%), а за Трампа - 580 605 (48,7%). Там было подсчитано 75% голосов.

Выборы в США

В США завершилось голосование на выборах. Разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная, поэтому интрига держится до последнего. Для победы кандидату необходимы 270 голосов.

УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко