Победа в Мичигане даст кандидату 16 голосов выборщиков.

По результатам обработки 94% бюллетеней, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа в штате Мичиган, в котором 16 выборщиков.

Об этом сообщает Fox News.

Всего несколько часов назад Трамп уверенно шел впереди. Однако за это время в пользу Байдена прибавилось значительное количество голосов.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Автор: УНИАН