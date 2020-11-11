Дональд Трамп отказался освободить место в Белом доме, вместо этого выдвинул неподтвержденные обвинения в фальсификации выборов.

Избранный президент США Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Байден планирует в среду встретиться с советниками, которые помогают ему подготовиться к вступлению в должность 20 января 2021 года.

Он привлек к своей переходной команде экспертов по финансам, торговле и банковскому регулированию, которые варьируются от убежденных демократов до прогрессивных активистов, что отражает длительные дебаты внутри партии о том, как решать проблемы изменения климата, неравенства в благосостоянии и другие.

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Байден также обращается к людям, которые создавали более жесткие экологические правила во время службы при президенте Бараке Обаме.

Трамп отказался освободить место в Белом доме, вместо этого выдвинул неподтвержденные обвинения в фальсификации выборов.

Судьи пока отклонили иск в Мичигане, поданный кампанией Трампа, и эксперты по правовым вопросам говорят, что у судебного процесса мало шансов изменить исход выборов 3 ноября. Но сегодня стало известно, что в штате Джорджия вручную пересчитают все голоса, как того требовала кампания Трампа.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН