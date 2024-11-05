Выборы в США: в Bloomberg раскрыли, чего ждать Украине от победы Трампа или Харрис

Киев надеется на усиление поддержки от партнеров, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров для достижения мира.

Более чем через два с половиной года с начала полномасштабного вторжения России Украина все еще зависит от поддержки союзников - от современного оружия до финансирования государственного бюджета. Поэтому, Киев тревожно ждет результатов выборов президента США.

Как пишет Bloomberg, Киев надеется на усиление поддержки от партнеров, чтобы убедить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако российский правитель, имея стратегическое преимущество, рассчитывает, что международная поддержка Украины постепенно будет исчезать.

Кандидат от демократов Камала Харрис заверила, что поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно, хотя она может столкнуться с критикой в Конгрессе относительно дополнительного финансирования. Подобно Байдену, Харрис пока не удовлетворила просьбу Киева о разрешении использовать ракеты союзников для ударов по России или вступления Украины в НАТО, которое, по словам президента Зеленского, является критическим для безопасности страны.

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Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал "завершить войну за 24 часа" после выборов, принудив Путина и Зеленского к переговорам, хотя не объяснил, как именно. Он и его команда намекали на необходимость уступок со стороны Украины и подвергали сомнению расходы США на поддержку Киева, призывая европейских союзников брать на себя большую часть финансового бремени.

Эксперты Bloomberg Economics предполагают, что Трамп будет стремиться быстро выйти из затратной войны, хотя может ограничиваться опасением, что внезапное прекращение поддержки США приведет к коллапсу украинских сил. Это, вероятно, приведет к постепенному сокращению помощи, что ослабит позиции Украины и заставит Европу усилить финансовую поддержку, хотя это вряд ли обеспечит немедленную победу России.

Для европейских союзников, по прогнозам, такая политика добавит давления на увеличение расходов на оборону, что к 2034 году может привести к росту долга ЕС на 2,8 триллиона долларов, если союзники будут стремиться уравнять расходы США на оборону, которые составляют 3,3% ВВП ежегодно.

Харрис, вероятно, также столкнется с призывами к дипломатическому завершению войны, по мере снижения поддержки Конгресса по увеличению помощи. Однако эти призывы к миру могут отличаться от планов, которые предлагает Трамп.

Выборы в США - важные новости сегодня

Президентские выборы в США, которые стартовали сегодня, 5 ноября, являются ключевым событием, влияющим не только на внутреннюю политику, но и на международные отношения.

В этом году выборы приобрели особое значение для Украины, которая зависит от поддержки США в противостоянии с Россией. Кандидаты имеют разные подходы к внешней политике: Камала Харрис, вероятная преемница Байдена, обещает продолжать помощь Украине, тогда как Дональд Трамп заявляет о намерении "завершить войну" через переговоры и ожидает от Украины уступок. Победа каждого из них может радикально изменить объем и характер помощи Украине, что делает эти выборы значимыми не только для США, но и для международной безопасности.

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