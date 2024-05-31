Отметим, что официально приговор Трампу объявят 11 июля.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс.

На это решение отреагировал действующий президент США Джо Байден. По его словам, "есть только один способ удержать Дональда Трампа от Овального кабинета: у урны (для голосования)".

В то же время в заявлении кампании Байдена отметили, что приговор показал, что "никто не стоит выше закона", пишет CNN.

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"Дональд Трамп всегда ошибочно считал, что он никогда не получит последствий за нарушение закона ради собственной выгоды. Но сегодняшний вердикт не меняет того факта, что американский народ сталкивается с простой реальностью. Все еще есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: у избирательной урны. Осужденный преступник или нет, Трамп будет кандидатом в президенты от Республиканской партии", – написал в заявлении Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании Байдена в 2024 году.

Тайлер подчеркнул, что угроза "второй срок Трампа означает хаос, лишение свобод американцев и разжигание политического насилия".

В то же время представитель офиса адвоката Белого дома Ян Сэмс сказал: "Мы уважаем верховенство права и у нас нет дополнительных комментариев".

Трампа признали виновным в финансовых махинациях

Как известно, суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о финансовых махинациях. Теперь Трампу грозит до четырех лет заключения.

Известно, что дебаты продолжались почти 12 часов. По их итогам присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Официально приговор Трампу объявят 11 июля. Каким именно будет наказание – пока неизвестно.

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