Кандидат в президенты США назвал кандидатуру своего вице-президента

Вице-президентом США может стать бывшая генпрокурор штата Калифорния Камала Харрис.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден выбрал кандидатуру сенатора Камалы Харрис своим вице-президентом в случае его победы на выборах, которые должны состояться в ноябре этого года.

Об этом Байден сообщил в микроблоге Twitter.

"Я имею очень высокую честь объявить, что я выбрал сенатора Камалу Харрис моим кандидатом на пост вице-президента - бесстрашного борца за маленького человека и одного из лучших в стране государственных служащих", - заявил он.

Байден добавил, что раньше, когда Харрис работала генеральным прокурором штата Калифорния, она сотрудничала с его сыном Бо.

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"Я наблюдал, как они брались за крупные банки, поддерживали рабочих, защищали женщин и детей от жестокого обращения. Я гордился тогда и горжусь сейчас, что она мой партнер в этой избирательной кампании", - подчеркнул кандидат в президенты США.

В свою очередь, Харрис заявила, что Байден может объединить американский народ, поскольку он посвятил свою жизнь борьбе за американцев.

"И как президент, он будет укреплять Америку, которая будет придерживаться наших идей", - отметила она в Twitter.

Выборы президента США 2020

Президентские выборы в США 2020 года состоятся во вторник 3 ноября, и станут 59-ми выборами президента США. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

В конце июля президент США Дональд Трамп призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможной фальсификацией в связи с голосованием по почте. На следующий день он объяснил, что имел в виду и добавил, что не планирует менять дату выборов.

Предвыборный съезд Республиканской партии США, который запланирован на 21-24 августа, и где должны объявить Дональда Трампа кандидатом в президенты, впервые в новейшей истории пройдет в закрытом для представителей СМИ режиме.

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