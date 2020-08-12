Кандидат в президенты США назвал кандидатуру своего вице-президента
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден выбрал кандидатуру сенатора Камалы Харрис своим вице-президентом в случае его победы на выборах, которые должны состояться в ноябре этого года.
Об этом Байден сообщил в микроблоге Twitter.
"Я имею очень высокую честь объявить, что я выбрал сенатора Камалу Харрис моим кандидатом на пост вице-президента - бесстрашного борца за маленького человека и одного из лучших в стране государственных служащих", - заявил он.
Байден добавил, что раньше, когда Харрис работала генеральным прокурором штата Калифорния, она сотрудничала с его сыном Бо.
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"Я наблюдал, как они брались за крупные банки, поддерживали рабочих, защищали женщин и детей от жестокого обращения. Я гордился тогда и горжусь сейчас, что она мой партнер в этой избирательной кампании", - подчеркнул кандидат в президенты США.
В свою очередь, Харрис заявила, что Байден может объединить американский народ, поскольку он посвятил свою жизнь борьбе за американцев.
"И как президент, он будет укреплять Америку, которая будет придерживаться наших идей", - отметила она в Twitter.
Выборы президента США 2020
- Президентские выборы в США 2020 года состоятся во вторник 3 ноября, и станут 59-ми выборами президента США. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.
- Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.
- В конце июля президент США Дональд Трамп призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможной фальсификацией в связи с голосованием по почте. На следующий день он объяснил, что имел в виду и добавил, что не планирует менять дату выборов.
- Предвыборный съезд Республиканской партии США, который запланирован на 21-24 августа, и где должны объявить Дональда Трампа кандидатом в президенты, впервые в новейшей истории пройдет в закрытом для представителей СМИ режиме.
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