Выборы в Польше: в первом туре побеждает действующий президент

Экзитполы предварительно показывали похожие результаты.

Действующий глава Польши Анджей Дуда победил в первом туре президентских выборов, которые в этом году из-за пандемии COVID-19 впервые прошли по почте.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

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По данным Национальной избирательной комиссии, Дуда получил 43,50% голосов, его оппонент – мэр Варшавы и известный оппозиционер Рафал Тшасковский – завоевал 30,46% голосов. На третьем – антисистемный кандидат Шимон Голавля с 13,87%.

Экзитполы предварительно показывали похожие результаты: Дуда – 41,8%, Тшасковский – 30,4%, Головня – 13,3%.

Второй тур состоится уже через две недели.

7 мая Сейм Польши одобрил законопроект, который позволил голосовать за кандидата в президенты по почте. Законодательную инициативу поддержали 236 депутатов, одновременно 213 были против, еще 11 воздержались.

Против законопроекта выступил ряд политиков, в том числе и бывшие президенты и премьеры. В открытом письме они призвали граждан не голосовать на «псевдовыборах».

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