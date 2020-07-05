На выборах в Хорватии побеждает правящая партия - экзит-поллы

Консервативное "Хорватское демократическое содружество" премьера Андрея Пленковича получит 61 из 151 места в парламенте Хорватии.

На парламентских выборах в Хорватии, состоявшихся в воскресенье, 5 июля, победила консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, пишет DW со ссылкой на dpa.

По данным опроса, консерваторы получат более трети мест в парламенте - 61 из 151 места.

Их основные соперники на выборах левоцентристская коалиция "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией (СДП) получит 44 мандата.

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Также ожидается, что консерваторы получат три парламентских места, которые зарезервированы за голосами избирателей, проголосовавших за рубежом - эта часть голосования не была включена в экзит-полы.

Еще 16 мандатов должна получить правая партия "Движение за отечество", которую возглавляет певец и бизнесмен Мирослав Шкоро.

Если результаты выборов не будут сильно отличаться от прогнозов экзит-поллов, партия Пленковича получит сильные стартовые позиции для переговоров относительно создания коалиции и формирования нового правительства.

Как сообщал УНИАН, действующий глава Польши Анджей Дуда победил в первом туре президентских выборов, которые в этом году из-за пандемии COVID-19 впервые прошли по почте.

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